Vithas Madrid La Milagrosa refuerza su Unidad de Mama con nuevos protocolos y circuitos para abordar patologías mamarias

Unidad de Mama - VITHAS MADRID LA MILAGROSA

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha reforzado su Unidad de Mama con nuevos protocolos y circuitos con el objetivo de ofrecer una atención "altamente coordinada, personalizada y ágil" para fomentar la detección precoz, ofrecer los tratamientos adecuados y una medicina de precisión.

Todo ello, además, con un abordaje integral que reúne, en un mismo circuito, todas las especialidades que forman parte del diagnóstico y tratamiento, ha apuntado el centro hospitalario en un comunicado.

En concreto, se trata de un modelo multidisciplinar conformado por los servicios de oncología médica, ginecología, diagnóstico por la imagen, anatomía patológica, medicina nuclear, cirugía plástica y reparadora, psicología, enfermería oncológica y oncología radioterápica.

En ella se puede realizar una valoración conjunta que contribuye a la toma de decisiones coordinadas y personalizadas para cada caso clínico, además de agilizar los diferentes pasos que debe seguir una paciente con patología mamaria.

El impulso de esta unidad, según ha explicado el centro hospitalario, busca "potenciar el diagnóstico precoz, ya que impacta directamente en el pronóstico, la complejidad terapéutica y la experiencia emocional de la paciente".

Para ello, el centro cuenta con la tecnología y las técnicas necesarias para garantizar la mayor precisión diagnóstica: desde imágenes básicas, como la mamografía o la ecografía mamaria y axilar, hasta pruebas de imagen avanzadas, como la resonancia magnética de mama con contraste.

Además, la unidad dispone de técnicas de confirmación histológica directa mediante procedimientos mínimamente invasivos, como la biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía o la biopsia asistida por vacío (BAV), guiada por estereotaxia, resonancia magnética o por ecografía.

"El cáncer de mama y muchas otras patologías mamarias complejas no se abordan desde una única especialidad, ya que cada fase del proceso requiere decisiones clínicas distintas y complementarias. Es ahí donde juega un papel fundamental para el hospital contar con una Unidad de Mama", ha destacado el responsable de la unidad de tumores de mama y ginecológicos del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, Juan Diego Rodríguez.

Una nueva organización que, según ha subrayado el oncólogo, permite "consolidar protocolos existentes, consensuar las decisiones terapéuticas y ofrecer una menor demora asistencial, tratamientos personalizados, mejor experiencia, acompañamiento para las pacientes y, en definitiva, un mejor resultado oncológico, funcional, estético y emocional".

El relanzamiento de esta unidad "refuerza y estructura" el trabajo multidisciplinar que el hospital ya venía desarrollando desde hace más de 15 años entre los diferentes especialistas implicados en el diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria, optimizando la coordinación mediante circuitos específicos, protocolos compartidos y un modelo de trabajo integrado, han apuntado desde Vithas.

"Este nuevo impulso permite estructurar, reforzar y coordinar todo el trabajo que se venía realizando en el ámbito de la patología mamaria, agilizando los flujos de trabajo para ofrecer una atención más ágil, integral y personalizada", ha resaltado el especialista.