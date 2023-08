Viva Suecia, Arde Bogotá o Loquillo despedirán agosto en el Festival Gigante de Alcalá de Henares

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Grupos españoles como Viva Suecia, Arde Bogotá o Loquillo serán algunos de los reclamos del Festival Gigante, que vuelve a Alcalá de Henares los días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre en su novena edición.

Los conciertos comenzarán a media tarde y terminarán más allá de las 3 de la mañana en el céntrico entorno amurallado de la Huerta del Obispo de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. También habrá otros conciertos gratuitos a mediodía en la plaza de Cervantes.

Además de los mencionados, actuarán grupos o cantantes como Shinova, Queralt Lahoz, Amatria, Irene Garry, Veintiuno, Ángel Stanich, Dani Fernández, Karavana, Virginia Maestro, Sofía Comas, Apartamentos Acapulco, Tulsa, Rufus T. Firefly, We are not DJs, Las Petunias, Lusillón, Marta Movida, Alba Reche, Second, Luc Loren, Teletexto o Se ha perdido un niño.

Serán tres los escenarios que contarán con artistas en el festival. Y en el escenario gratuito de Plaza de Cervantes actuarán nombres como Dan Millson, Brava, Bewis de la Rosa, Hermana Furia, Casino Montreal, DJ Moderno o Álex Curreya DJ. Los horarios y días de todos ellos se pueden consultar en la página web del festival.

El precio del abono de los tres días es de 55 euros y las entradas de cada día de 44. También vendieron un abono vip a 90 euros más gastos de distribución ya agotados.

Además del transporte público habitual, para volver del festival, la organización ofrece a un precio de 5 euros un autobús hasta Madrid --con paradas en Torrejón y Coslada-- y a Guadalajara en diferentes horarios, que se pueden consultar en la web festivalgigante.com.

Asimismo, la dirección del festival se ha encargado de poner a disposición de los asistentes un sistema de recarga de pulseras con las que se podrán evitar colas, pedir comida en los foodtrucks del recinto u obtener merchandising oficial.