La vivienda de segunda mano sube un 12,3% en la Comunidad de Madrid y alcanza los 5.455 euros/m2, el más alto de España

Archivo - Una mujer camina frente a un escaparate de anuncios de viviendas, a 4 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 12,3% en julio respecto al mismo mes de 2025, lo que supone 3,9 puntos menos que la subida registrada a nivel nacional (+16,2%), hasta situarse en los 5.455 euros por metro cuadrado, un 0,8% más respecto a julio del año anterior, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, una vivienda estándar de 80 metros cuadrados en la región ha pasado de costar de media 388.674 euros en julio de 2025 a 436.406 euros en julio de este año, una diferencia de 47.732 euros en doce meses.

Con este precio, Madrid se mantiene como la comunidad autónoma más cara de España para comprar una vivienda usada, ligeramente por delante de Baleares, que alcanza los 5.401 euros por metro cuadrado. A continuación se sitúan País Vasco (3.970 euros/m2), Cataluña (3.450 euros/m2), Canarias (3.397 euros/m2) y Andalucía (2.973 euros/m2).

Pese a liderar los precios, Madrid no ha sido la que registrado el mayor repunte respecto a julio de 2025. En concreto, los mayores incrementos se producen en Región de Murcia (+26,2%), Cantabria (+20,1%), Comunitat Valenciana (+18,1%), Navarra (+17%), La Rioja (+16,5%) y Asturias (+15,3%).

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha señalado que, aunque Madrid registra un incremento interanual inferior al de otros territorios, su elevado nivel de precios hace que el impacto económico para los compradores siga siendo "muy significativo".

En este sentido, ha advertido de que la insuficiencia de oferta seguirá "sosteniendo la presión sobre los precios", aunque prevé una progresiva normalización de la actividad en los próximos meses por las limitaciones financieras de parte de la demanda.

MADRID CAPITAL ESCALA EN LOS PRECIOS UN 9,2%

En el caso de Madrid capital, el precio de la vivienda de segunda mano ha crecido un 9,2% interanual, por debajo del 12,3% registrado en el conjunto de la Comunidad, hasta alcanzar los 6.624 euros por metro cuadrado. En comparación con junio, el precio retrocede un 0,1%.

Así, una vivienda de 80 metros cuadrados en la ciudad ha pasado de un precio medio de 485.075 euros hace un año a 529.900 euros en julio de 2026, lo que supone pagar 44.825 euros más que doce meses antes.

Por distritos, el precio aumenta en 19 de los 20 analizados por Fotocasa, con Villaverde a la cabeza tras dispararse un 29,8%. Le siguen Villa de Vallecas (+24,5%), Moratalaz (+18,5%), Usera (+15,9%), Carabanchel (+15,4%) y Puente de Vallecas (+15,2%). También registran aumentos superiores al 10% Latina (+12,1%), Chamartín (+11,1%) y Tetuán (+10,4%).

A pesar de encabezar las subidas, Villaverde continúa siendo el distrito con el precio más bajo entre los analizados, con 3.062 euros por metro cuadrado, seguido de Puente de Vallecas (3.306 euros/m2) y Usera (3.534 euros/m2).

En el extremo opuesto, el barrio de Salamanca supera ya los 10.000 euros por metro cuadrado, con 10.682 euros, mientras Chamberí alcanza los 9.327 euros; Retiro, los 8.563 euros; y Chamartín, los 8.401 euros. Retiro es, además, el único de los distritos analizados que registra una caída interanual, del 1,1%.

SUBIDAS DE MÁS DEL 20% EN MAJADAHONDA, ALCALÁ, TORREJÓN Y GETAFE

Fuera de la capital, el encarecimiento de la vivienda se extiende por buena parte de los municipios madrileños. El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 90% de los 20 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa y en 13 de ellos, el 65%, el incremento supera el 10%.

Majadahonda registra la mayor subida interanual, con un 24,2%, hasta los 5.422 euros por metro cuadrado, seguida de Alcalá de Henares, donde los precios aumentan un 22,6%, hasta los 3.075 euros/m2, y Torrejón de Ardoz, con un incremento del 22,5% y un precio de 3.155 euros/m2.

También supera el 20% Getafe, donde el precio se incrementa un 20,1% en un año, hasta los 3.672 euros por metro cuadrado. Por detrás se sitúan Arganda del Rey (+19,1%), Aranjuez (+17,9%), Coslada (+16,9%), Fuenlabrada (+14,7%), Alcorcón (+14,5%) y Leganés (+14,3%).

Completan el grupo de municipios con aumentos superiores al 10% Las Rozas de Madrid (+12,2%), Parla (+11,7%) y San Sebastián de los Reyes (+10,5%). Por debajo aparecen Collado Villalba (+9,2%), Móstoles (+7,7%), Pinto (+7%) y Valdemoro (+3,4%). Solo Pozuelo de Alarcón y Alcobendas registran descensos interanuales, del 0,7% y del 2%, respectivamente.

MAJADAHONDA, POZUELO, LAS ROZAS Y SAN SEBASTIÁN, LOS MÁS CAROS

En cuanto a los precios, después de Madrid capital, los municipios más caros son Majadahonda, con 5.422 euros por metro cuadrado; Pozuelo de Alarcón, con 5.386; Las Rozas, con 5.029; y San Sebastián de los Reyes, con 4.255 euros.

En la parte baja se encuentra Parla, con 2.341 euros por metro cuadrado, seguida de Aranjuez (2.415 euros/m2), Arganda del Rey (2.614 euros/m2), Valdemoro (2.631 euros/m2), Pinto (2.832 euros/m2), Fuenlabrada (2.918 euros/m2), Móstoles (2.974 euros/m2) y Collado Villalba (2.979 euros/m2).