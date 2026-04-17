Vox acusa a Ayuso de "favorecer el efecto llamada" y reivindica su presión al PP para endurecer políticas migratorias

Archivo - La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALDEMORO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha cargado una vez más contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, por "favorecer con sus políticas el efecto llamada", al tiempo que ha reivindicado la capacidad de presión de su formación sobre el Partido Popular para endurecer las políticas migratorias.

En declaraciones a la prensa desde Valdemoro, Moñino ha señalado directamente al Ejecutivo autonómico por, a su juicio, promover medidas que incentivan la llegada de inmigración irregular, en la línea de las políticas impulsadas también desde el Gobierno central del presidente Pedro Sánchez.

En este sentido, Moñino ha aludido directamente tanto a las ayudas sociales como al mensaje institucional de apertura de la Comunidad de Madrid "a todos los acentos", criticando directamente declaraciones de la presidenta Ayuso. En la misma línea, ha denunciado que se destinen recursos públicos a extranjeros en detrimento de españoles.

Por otro lado, en su crítica a Sánchez, la portavoz de Vox ha acusado al Gobierno central de impulsar una regularización de migrantes que, en su opinión, agrava la situación. Frente a ello, ha defendido medidas de deportación masiva, control de fronteras y "prioridad nacional" en el acceso a ayudas sociales.

Asimismo, ha destacado el papel de Vox en gobiernos municipales y autonómicos, donde asegura que su presencia ha permitido impulsar medidas en materia de seguridad como la instalación de cámaras de videovigilancia o el refuerzo de las plantillas policiales.

HACER QUE EL PP "PASE POR EL ARO DEL SENTIDO COMÚN"

Moñino, quien a su vez ejerce como portavoz nacional de Vox de Agenda Española, ha aprovechado para subrayar que su formación es determinante para que el PP adopte medidas políticas más restrictivas en materia migratoria.

"Cuando Vox es determinante, cuando el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, al Partido Popular no le queda otra que pasar por el aro del sentido común", ha aseverado la portavoz de Vox que, a nivel madrileño, se ha comprometido a "recuperar Madrid".

"Recuperar Madrid es recuperar nuestras calles, es limpiar de criminales las calles de Madrid y señalar a los culpables y a los traidores y echarlos del poder por haberlos colocado y por haber causado inseguridad en los barrios de Madrid", ha añadido.

EXTREMADURA COMO EJEMPLO

En esta línea, Moñino ha insistido en que su formación continuará presionando para cambiar el rumbo de las políticas migratorias tanto a nivel autonómico como nacional, aprovechando el contexto para destacar el caso de Extremadura.

Allí el Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo de Gobierno que incluye la Consejería de Asuntos Sociales para la formación 'verde' y el compromiso de rechazar el reparto de "inmigrantes ilegales" acordado por el Ejecutivo central.

A juicio de Moñino, este pacto viene a evidenciar que Vox puede marcar la agenda política cuando resulta clave para la gobernabilidad. "Tenemos que hablar de deportaciones masivas, tenemos que hablar de prioridad nacional, de que primero los españoles", ha remachado.