Vox acusa a Ayuso de tener "la cara de hormigón" por decir que los menores migrantes son cada vez "más agresivos"

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha acusado este lunes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de tener "la cara de hormigón" después de que esta publicara un mensaje en la red social 'X' este domingo en el que señalaba que "cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones" los que llegan a España.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, el portavoz ha esgrimido que el PP es "la hipocresía personalizada" y el "partido de la estafa permanente".

"La señora Ayuso, y yo lo he dicho en mis redes que de una manera contundente lo he calificado así, tiene la cara de hormigón igual de dura y de armada que el señor Sánchez, porque la señora Ayuso fue la que animaba a acoger", ha afirmado en referencia a los menores migrantes.

En este sentido, ha acusado a la presidenta regional de haber prometido "en campaña que iba a cerrar los centros y no lo hizo cuando estuvo en el Gobierno". También ha expresado que Ayuso calificaba a los dirigentes de Vox "como xenófobos y racistas" y que "decía que Madrid es una ciudad y la Comunidad de Madrid de puertas abiertas".

"UNA OPORTUNISTA COMO LA MAYORÍA DEL PP"

Ortega Smith ha insistido en que Ayuso "es una oportunista, como son la mayoría de los del Partido Popular" porque "cambian radicalmente y aparecen en sitios donde no se les veía nunca" en el caso de que las encuestas no vayan a su favor.

En esta línea, ha advertido de que "dentro de poco aparecerá la señora Ayuso aquí (en el centro de menores de Hortaleza) quejándose", pese a que el PP "ha firmado el acuerdo de reparto de menas con el Partido Socialista" y "ha aprobado la regularización de cientos de miles de inmigrantes".

"¿Qué tiene usted a quejarse si esto es consecuencia de sus mismas políticas? Por tanto, de hipocresía y de caras duras creo que ya está saturado el panorama político", ha señalado.