Vox anuncia la formalización de su demanda contra la tasa de basuras y pide a Almeida la suspensión de su ejecución

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). . - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha anunciado este lunes que ha quedado formalizada su demanda contra la tasa de basuras del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y ha pedido al regidor que suspensa su ejecución hasta que se resuelva en los tribunales.

"Estamos seguros que el señor Almeida, que con la boca pequeña dice que está en contra de esta tasa de (Pedro) Sánchez, no se va a oponer a estas medidas cautelares de suspensión y va a estar a favor de que se suspenda la ejecución del tasazo sin cobrarlo hasta que resuelvan los tribunales. Eso se llama coherencia", ha remarcado en su intervención en el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad.

Fue en febrero cuando el partido presentó el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la tasa de basuras del Consistorio, así como la petición de medidas cautelares para su suspensión.

"El Consistorio ya está cobrando el servicio de recogida y recarga de basuras. La exalcaldesa Ana Botella, que no era de Vox, sino del PP, dijo que no había derecho a seguir cobrando. Esta tasa del señor Almeida supone una triple imposición", insistió entonces.