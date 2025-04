Vox buscará el apoyo del Pleno de Cibeles para declarar BIC el Valle de Cuelgamuros

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox llevará al Pleno de Cibeles que se celebrará el próximo martes una proposición para instar a la Comunidad de Madrid a que inicie los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos.

En concreto, la formación que lidera Javier Ortega Smith en el Consistorio planteará que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso declare BIC a la Basílica, la Abadía, la Hospedería y la Cruz, al igual que se ha hecho con las escolanías, según el orden del día de la sesión, consultada por Europa Press.

Esta petición se produce después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana haya publicado el concurso internacional de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros, "un espacio hasta ahora congelado en el tiempo", con el fin de que se convierta en un lugar "de encuentro, reflexión y diálogo".

Según informaron fuentes del Ministerio, el Gobierno de España destinará 30 millones de euros, de los cuales 4 serán para el concurso de ideas y la redacción del proyecto y 26 millones para toda la resignificación, la museografía y la construcción del centro de interpretación, que estará ubicado en la explanada de acceso a la basílica.

Desde el Ejecutivo central señalaron que el objetivo es "atraer a las mejores propuestas que proporcionen una nueva mirada sobre este conjunto monumental y su entorno, desde una triple perspectiva: artística, arquitectónica y paisajística".

PETICIÓN EN LA ASAMBLEA

A finales del mes de marzo, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, volvió a pedir que la presidenta declarase BIC el Valle de Cuelgamuros y planteó a la dirigente madrileña si quiere "comunismo y odio" o "concordia entre españoles".

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, recordó que el Gobierno autonómico "no es competente" y "no puede hacer las cosas que no son de su competencia". Deslizó que Vox "lleva suficiente tiempo ya en las instituciones como para saberse las competencias" de cada Administración.

En septiembre de 2024, la Comunidad de Madrid anunció que iba a reconocer, en la categoría de Patrimonio Inmaterial, la Escolanía del Escorial, fundada por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, y la de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, vinculada a la congregación benedictina establecida en la Abadía del mismo nombre.