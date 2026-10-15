Vox "comprende la indignación" de los profesores para acudir a la huelga y pide "cuidar la educación pública"

Archivo - La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ofrece declaraciones tras un pleno extraordinario, en el exterior de la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba hoy finalmente la ley par - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha destacado que su formación "comprende la indignación" de los profesores para acudir a la huelga y ha abogado por buscar soluciones para "cuidar la educación pública" y conseguir que se sostenga como "un verdadero ascensor social".

"Hay que cuidar a los profesionales", ha manifestado Moñino desde la Asamblea de Madrid al margen del Pleno, incluyendo en este punto a los sanitarios y otros servidores públicos, a los que hay que "pagarles mejor y escuchar sus reivindicaciones", muchas de las cuales son "legítimas" para mejorar el servicio.

Moñino ha mostrado su comprensión con estas demandas de los profesionales, empatizando con la "presión" que tiene la Educación Pública madrileña y con el "maltrato" al que están sometidos los profesores, con aulas cada vez con más alumnos, "algunos además de distintos países, muchos de ellos no hablan ni siquiera nuestro idioma".

"Estamos viviendo un momento en el que los españoles pagamos más impuestos que nunca (...) tenemos una presión fiscal altísima y tenemos cada vez peores servicios públicos. Tenemos que pagar mejor a nuestros profesores, tenemos que pagar mejor a nuestros médicos para que no se vayan, tenemos que cuidar nuestro transporte público, tenemos que construir vivienda pública", ha zanjado.