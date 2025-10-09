Vox cuestiona los "giros" del PP sobre el aborto según el lugar y pide a Ayuso incumplir también el reparto de menores

La portavoz de VOX en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de octubre de 2025, Madrid (España). Durante este pleno se debate la acogida de menores extranjeros no acompañados en la región, la política y prioridad - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha cuestionado los "giros" del PP sobre el aborto según "dónde y con quién esté hablando" y ha instado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a incumplir también el reparto de menores extranjeros no acompañados.

En los pasillos de la Cámara de Vallecas se ha mostrado a favor de no enviar el registro de objetores de conciencia al aborto requerido por el Gobierno central y ha añadido que "si se va a oponer a esta ley nacional, ¿por qué no también al reparto de los menores?".

Ha defendido que la posición de su partido no se "duda" sobre el aborto, que lo conocen "los españoles y los madrileños". "Cuando lleguemos al Gobierno nosotros sí vamos a cambiar y vamos a derogar todas las leyes totalitarias aprobadas por la izquierda y por la extrema izquierda en este país", ha adelantado.

En cambio, sobre el PP ha afirmado que no se puede "esperar absolutamente nada". "Nos dice una cosa hace 10 años la señora Ayuso, nos dice otra en un medio de comunicación, nos dice otra en otra, nos dice hoy una cosa, hace dos años nos dijo otra. Pues yo creo que los madrileños ya no saben qué pensar", ha apostillado.

La mandataria autonómica esta mañana afirmó que el registro de objetores al aborto "pone en peligro" varios textos legales, entre ellos algunos artículos de la Constitución Española, y advirtió de que en Madrid no se va a hacer "una lista negra de médicos".