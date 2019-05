Vox desplazará eventos que causen molestias a vecinos y garantizará la estatua de Vázquez de Mella en Chueca

Publicado 13/05/2019 20:38:31 CET

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocio Monasterio, ha insistido este lunes en Chueca que los eventos que generen problemas de convivencia y ruidos a los vecinos tendrán que ser desplazados a otras zonas de Madrid y ha cargado contra la reforma de la plaza Pedro Zerolo que planea el Ayuntamiento de la capital dirigido por Manuela Carmena, para asegurar que si de ellos depende, el monumento en honor a Juan Vázquez de Mella se mantendrá en su actual ubicación.

Así lo ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse este lunes con varias asociaciones de vecinos del barrio de Chueca para conocer los problemas de ruido y civismo que detectan en esta zona, insistiendo en que la preocupación fundamental de su partido es "aportar ideas" tras escuchar a los vecinos de cara a lograr las mejores soluciones para ellos.

Monasterio ha asegurado que en Madrid hay una "falta de conexión" de los políticos con los vecinos y que en el caso de Chueca existe una problemática con el ruido que se genera en el barrio que "no les deja vivir con normalidad". En este caso, ha aludido a que no solo se trata de concentraciones o actos que "no respetan la norma de civismo", sino también ha hecho referencia al fenómeno del botellón o a la proliferación de las viviendas turísticas.

"Los madrileños tienen que poder vivir en el centro de Madrid y tener políticos que estén cerca para escucharles y resolver sus problemas y dejarse de hacer propaganda", ha recalcado la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid en referencia a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

A preguntas de los medios de comunicación en relación a la propuesta del candidato de Vox, Javier Ortega Smith, de llevar la celebración del Orgullo LGTBi a la Casa de Campo, Monasterio ha recalcado que cualquier fiesta que no respete las "condiciones básicas de civismo y respeto" a los vecinos, tendrán que hablar sobre ello pues no se puede "invadir" un barrio durante 10 días en condiciones de ruido, botellón y sin cumplir esas reglas cívicas.

"Creemos que hay otros lugares... hay conciertos gigantes en Valdebebas o hacerlo en la Casa de Campo", ha apuntado Monasterio para subrayar que, en el caso de Vox, es "primordial" hacer "política para los vecinos". "Creemos que los madrileños tienen que ser la prioridad y poder vivir en el centro", ha enfatizado.

Por tanto, expone que en el caso de Chueca "no se ha resuelto el problema" y que aquella actividad "molesta" para los vecinos o que les cause un problema grave "habrá que pensar si tiene que ir a otro lado", para especificar que no es una cuestión de quién organiza sino del problema causado al ciudadano.

Preguntada sobre si las actividades de San Isidro también pueden generar molestias a los vecinos, la candidata de Vox ha asegurado que no cree que esta festividad "moleste a nadie" y que los residentes en la capital "están encantando de ir a la Pradera". Sin embargo y en caso de que hubiera problemas en calles cercanas, ha apuntado que habrá que revisarlo.

ES PARTIDARIA DE REGULAR LA ACTIVIDAD DE LOS PISOS TURÍSTICOS

En cuanto a los pisos turísticos, Monasterio ha dicho que tiene que haber una regulación que permita realizar una actividad "de manera sensata" y, a su juicio, los políticos "han huido" de su "obligación" de adecuar la normativa a este tipo de fenómenos, dado que la normativa urbanística tiene que estar para resolver los problemas en lugar de generar "trabas".

Muy crítica se ha mostrado sobre la reforma de la plaza Pedro Zerolo que ha ideado el Gobierno municipal de Ahora Madrid, pues supone un "dineral" valorado en 3,2 millones de euros cuando lo que se tiene que hacer es arreglar el parque y las zonas infantiles de cara a que este enclave "funcione".

En contraposición, la cabeza de lista de la candidatura de Vox a la Comunidad de Madrid ha señalado que la actual corporación municipal pretende "gastarse un dineral" en la reordenación de la plaza que conseguirá "favorecer el botellón", así como cambiar el monumento conmemorativo a Vázquez de Mella.

Por tanto, ha afeado al equipo de Gobierno municipal no esté teniendo en cuenta la opinión de los vecinos. De hecho, Monasterio ha ironizado a modo de crítica con que el partido de Carmena (Más Madrid), que defiende los movimientos asamblearios pero luego trabaja "de espalda" a los vecinos. "Eso es Carmena", ha remachado.

VOX NO ESTÁ EN LA POLÍTICA DE MEMORIA "ABSURDA"

También cuestionada sobre si Vox querría recuperar el nombre anterior de la plaza Pedro Zerolo (anteriormente denominada Vázquez de Mella), Monasterio ha apuntado que su partido "no está en la política de la memoria histórica absurda" porque hay otras prioridades.

"Vamos a ir hacia políticas concretas y resolver los problemas básicos de los ciudadanos: libertad, seguridad en las calles y bajar los impuestos y que no nos hablen en el mundo municipal de memoria histórica, que la gente ya está un poco harta de eso", ha espetado la candidata regional del partido liderado por Santiago Abascal.

Fuentes de la formación han explicado que a los vecinos les preocupa la disposición que contempla la reforma impulsada por Ahora Madrid, basada en un espacio abierto que puede favorecer el botellón. Defienden desde estos colectivos, y Vox lo suscribe, plantar más árboles y garantizar el respeto a las normas de convivencia.

Por ejemplo, ante el botellón o la venta ambulante son partidarios de grupos específicos dentro de Policía Municipal de Madrid, pues estas tareas desbordan a las unidades de distrito.