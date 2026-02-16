Vox dice que el cese de Viciana estaba "cantado" tras "dos años y medio totalmente perdidos" en la educación madrileña

Archivo - El exconsejero de Educación, Emilio Viciana. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que el cese del ya exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana estaba "cantado" tras "dos años y medio totalmente perdidos" en su área.

"Hay tantos problemas de educación en la Comunidad de Madrid, tantos, que era un relevo cantado", ha lanzado Moñino en declaraciones remitidas a los medios de comunicación después de conocerse que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decidía prescindir de su consejero.

Pérez Moñino ha afirmado que Viciana "se ha mostrado dialogante" con Vox, pero considera que el "estado general de la educación madrileña necesita un cambio de rumbo y él no ha sabido darlo".

En este punto ha lanzado un mensaje a su sucesora y actual viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo, a quien ha instado a "dar ese giro valiente". La líder de Vox no tiene "mucha confianza" en que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleve a cabo ese cambio, pero ha advertido que "lo dará en 2027" su partido.

El cese de Viciana se produce el mismo día en el que estudiantes y profesores de los seis centros universitarios públicos de la Comunidad han avanzado que preparan una nueva huelga si no se retira la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y han pedido apoyo a los rectores, quienes han mostrado desde el inicio de su tramitación su desacuerdo con la propuesta.

Precisamente, fuentes del Ejecutivo madrileño han recordado a Europa Press que la presidenta encargó al consejero Emilio Viciana, al poco de ser nombrado en 2023, un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas, "uno de los principales ejes de actuación de la Consejería para esta legislatura".