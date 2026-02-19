Vox informa al Ayuntamiento formalmente de la apertura de un procedimiento sancionador a Ortega Smith

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, en un encuentro con prensa - VOX - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Madrid informando del proceso sancionador abierto en el partido al hasta ahora su portavoz, Javier Ortega Smith, ha informado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Cuando la comparecencia estaba tocando a su fin, la vicealcaldesa ha recibido una información con este escrito remitido a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid "indicando ese procedimiento sancionador hacia el concejal Ortega Smith".

Ahora será la Secretaría del Pleno y su presidente, Borja Fanjul, los que tienen que analizar el contenido del escrito y la situación en la que queda Ortega Smith, con un Pleno a la vista, a celebrar el próximo martes.

Vox ha decidido suspender de militancia a Javier Ortega Smith de forma cautelar por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que disponía su cese como portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid.

