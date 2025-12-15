Vox lanza una campaña para destapar la "hipocresía" de Almeida en relación a la tasa de basuras

Vox lanza una campaña informativa sobre la nueva tasa de basuras - VOX

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox ha puesto en marcha una campaña informativa mediante el envío de folletos a los hogares de la capital para destapar la "hipocresía" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en relación con la tasa de residuos.

Según ha informado la formación en un comunicado, el contenido de los folletos reproduce una carta firmada por su portavoz, Javier Ortega Smith, dirigida a los madrileños, en la que critica la implantación de la tasa de basuras y cuestiona la posición del PP en los últimos años en relación a la misma.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ortega sostiene que "los hechos desmienten" las palabras del alcalde y para mostrarlo enumera una serie de decisiones adoptadas por el PP en los últimos años en cuanto a la gestión de residuos.

En concreto, recuerda que en 2017 el PP en la Comunidad de Madrid aprobó la Estrategia de Residuos 2017-2024, que instaba a hacer obligatoria la tasa de basuras en todos los municipios; que en 2018 apoyó en el Parlamento Europeo la Directiva de Residuos impulsada por el PP Europeo junto con el Partido Socialista; y que en 2022 no votó en contra en el Congreso de los Diputados de la Ley de Residuos y Economía Circular.

Asimismo, la carta señala que ese mismo año los municipios gobernados por el PP no interpusieron recurso ante el Tribunal Constitucional contra dicha ley "cuando podían haberlo hecho" y que, en 2025, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido cobrar a los madrileños "300 millones de euros" a través de esta tasa.

Frente a ello, el portavoz municipal subraya que Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para suspender la medida y solicitar su nulidad.

En el texto, Ortega afirma que Vox seguirá siendo "la única oposición" a las políticas que, a su juicio, desarrollan PP y PSOE en el marco de la Agenda 2030, y ha erigido a su formación como la mejor opción para que Madrid siga siendo "una ciudad más justa y libre".