Vox Madrid dice que expulsar a Ortega Smith busca "preservar la coherencia": "Nadie está por encima del proyecto común"

Archivo - Imagen de recurso del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, en la inauguración de las oficinas de Vox Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox Madrid ha destacado que la expulsión del partido del todavía portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, busca "preservar la coherencia" y que se ha ejecutado "conforme a los estatutos, con total normalidad y garantías".

"Nadie está por encima del proyecto común ni de las decisiones adoptadas democráticamente por los órganos del partido", han trasladado fuentes de la formación a Europa Press este viernes en el que se ha conocido la expulsión definitiva de Ortega Smith tras semanas de pulso a la dirección nacional.

El enfrentamiento directo llegaba hace semanas después de que paulatinamente el que una vez fuera secretario general del partido fuera siendo relegado, primero de sus puestos en el Congreso y luego con la petición de que abandonara la Portavocía en favor de su compañera de bancada Arantxa Cabello.

Tras su rechazo a acatar la orden, la fractura se evidenció en el último Pleno municipal en el que Vox ya le había suspendido de militancia a él y a otros dos ediles de los cinco que componen el Grupo Municipal en la capital. Este viernes comunicaba 'Bambú' que se le expulsaba tras haber cometido una "infracción muy grave" al negarse al relevo.

Desde el partido en Madrid, encabezado por el también portavoz nacional, José Antonio Fúster, han argumentado que Vox defiende un proyecto "basado en las ideas, los principios y el servicio a España, no en los personalismos".

Es por ello que comprenden que cuando un cargo decide no acatar las resoluciones "legítimas de la dirección" --como fue la petición de relevo-- "rompe con las normas" que se asumen al formar parte de Vox.

"Por eso se ha actuado conforme a nuestros estatutos, con total normalidad y garantías, para preservar la coherencia y la fortaleza de un proyecto que está por encima de cualquier nombre propio", han remarcado.

Por último, han trasladado su respaldo a Arantxa Cabello quien "seguirá trabajando con firmeza" junto al Grupo Municipal. "Es una concejal trabajadora, con capacidad técnica, humilde y profundamente comprometida con Vox y con los madrileños", han rematado.

Javier Ortega Smith se mantendría en estos momentos como portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de Madrid porque aún tiene derecho a presentar dos recursos más según el régimen interno del partido, han informado fuentes de la organización política a Europa Press.