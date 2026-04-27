Vox pedirá retirar la nacionalidad a condenados por organización criminal en las CCAA con "problemas con bandas latinas"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha afirmado que llevará su propuesta para retirar la nacionalidad a migrantes condenados por pertenencia a organización criminal a "todas las regiones" que tengan "problemas con bandas latinas".

Así lo ha planteado la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, tras presentar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces su iniciativa, adelantada por Europa Press, que reclama tanto la retirada de la nacionalidad como su repatriación. Esta iniciativa ya tuvo este domingo el rechazo de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó que no tiene competencias e instó a que trasladaran el debate a las Cortes Generales.

"Y por ello vamos a impulsar esta propuesta en todas aquellas regiones donde exista un problema, como existe en Madrid, con las bandas latinas. Yo creo que es una cuestión que una gran mayoría de madrileños aplauden", ha lanzado Isabel Pérez Moñino.

La portavoz de Vox ha afirmado que afectaría a "miles de pandilleros" que hoy "asesinan y agreden" en Madrid y que, además, se les retiraría junto a la nacionalidad el derecho a voto.

Ante las críticas de Ayuso, ha recordado que desde la Asamblea se ha exigido al Gobierno de España modificaciones de leyes estatales y es por ello que ha cuestionado "qué interés" tiene la presidenta autonómica "en conservar la nacionalidad de estos criminales".

PP NIEGA QUE LA ASAMBLEA SEA EL LUGAR

Frente a ello, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha negado que la Asamblea sea "el lugar para plantear de primeras debates nacionales que tienen en las Cortes Generales su lugar".

"Si el Gobierno hubiera impulsado una medida en ese sentido y no estuviéramos de acuerdo quizás sí sería el sitio aquí para tratarlo", ha planteado tras afirmar que además de los debates regionales también se ha instado al Gobierno central a "hacer aquellas cosas o a corregir aquellas cosas que impactan" en la Comunidad.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha lamentado que haya una derecha y una ultraderecha "tan racista, tan xenófoba" que sea "incapaz de ver la humanidad en la política" y que esté "utilizando a la inmigración como una diana para justificar el odio que llevan dentro".

También ha mostrado su rechazo a la iniciativa su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha afirmado que no tienen "ni una sola propuesta ni para esta región ni para este país" más allá de "señalar" a los vecinos porque "son unos cobardes que no se atreven a los verdaderos responsables que están rompiendo la sociedad", "ese puñado de ricos y privilegiados".