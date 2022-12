Vox permite que el Presupuesto de la Comunidad continúe tramitándose aunque no termina de cerrar un acuerdo con PP

La formación que lidera en Madrid Rocío Monasterio tumba con sus votos las enmiendas de totalidad presentadas por la izquierda

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha permitido con sus votos que el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2023 del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso continúe su tramitación en la Asamblea de Madrid aunque no termina de cerrar un acuerdo con PP porque considera que la propuesta sobre la mesa es "una humillación" para sus votantes.

El Pleno de la Cámara regional ha acogido este jueves el debate de las enmiendas de totalidad de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, que han sido tumbadas por la negativa del PP y de la formación que lidera Rocío Monasterio a que prosperasen. La votación definitiva del Presupuesto esta prevista para el día 21 y 22 de diciembre y hasta este viernes pueden presentarse enmiendas parciales al mismo.

Antes de la votación, en los pasillos de la Asamblea, Monasterio había anunciado que no podían aceptar el acuerdo que PP les había puesto sobre la mesa hasta el momento porque consideran que es "una humillación" para sus votantes. Según ha desvelado, el Gobierno regional ha rechazado puntos como "la rebaja de impuestos, la subida salarial a los médicos, la gratuidad de la FP o la derogación de la Ley Trans".

LASQUETTY: "BUSCAN QUE MADRID SIGA CRECIENDO"

Ya dentro del hemiciclo, el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido que estos Presupuestos buscan que "Madrid siga creciendo sobre bases sólidas" al mismo tiempo que ofrecen "una respuesta eficiente a las preocupaciones reales de los ciudadanos" alejándose "del dogmatismo sectario y dañino de la izquierda".

El Presupuesto alcanza los 25.738 millones de euros, un 11,7% más que el año anterior. Lasquetty ha defendido que han vuelto a elaborar unas cuentas "con rigor, responsabilidad y haciendo de la eficiencia en el gasto público y de la menor presión fiscal las bases para afianzar un crecimiento sostenible sin aumentar el peso de la deuda en el PIB".

"LAS POSTURAS NO ESTÁN TODAVÍA CERCANAS"

Además, durante su intervención el consejero madrileño ha remarcado que están negociando con Vox "desde hace más de dos meses", cuando compartieron el Proyecto de Presupuestos con ellos, y ha defendido que han dedicado "tiempo a resolver dudas" y han hecho "propuestas". "Desgraciadamente las posturas no están todavía cercanas", ha admitido, aunque ha hecho hincapié en que, en todo caso, esperan "seguir negociando".

"No creo que exista nada que impida que estos Presupuestos sean aprobados. No creo que haya en ellos nada que impida que sean aprobados. Creo que es lo que desean los madrileños, desde luego los que han votado a lo que no es la izquierda. Dar luz verde a estos Presupuestos es dar estabilidad institucional a la región, es dar un paso adelante a la recuperación económica y es garantizar la financiación de unos servicios públicos de calidad", ha sostenido Lasquetty.

PARA VOX, "TODO TIENE UN LÍMITE"

Al tomar la palabra, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha insistido en que han sido en Vox "siempre generosos" y que no van a permitir "que la izquierda entre en el Gobierno". Aún así, considera que "todo tiene un límite" y cree que cuando "uno tiene un socio generoso, que apoya, que es leal, lo mínimo es intentar tratarle bien y respetar a sus votantes y no humillar".

Monasterio ha incidido en que no pueden "votar a favor de unos Presupuestos que no tienen la intención de cambiar nada, ni de imprimir un cambio en materia económica, ni social, ni educativa, ni en materia de seguridad cuando se da la espalada a la realidad que están viviendo muchísimos madrileños".

"Es la primera vez que veo a un liberal presumir de aumento de gasto público. ¿No eran ustedes liberales? Me tiene atónita. No se trata de aumentar gastos público, se trata de gestionar bien, de optimizar el uso de cada euro público de ver la trazabilidad, de ver qué resultado tiene. ¿Aspiran solo a ver el cadáver de Sánchez? ¿A heredar el poder?", ha lanzado.

"SON UNA CHAPUZA", CRITICA LA IZQUIERDA

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, le ha reprochado al Gobierno de Ayuso "haber perdido el contacto con la realidad" al presentar unas cuentas autonómicas que "castigan al que se esfuerza y premian a los que especulan con los derechos de los demás".

"El Gobierno regional sigue mirando para otro lado. Por encima de su cadáver están dispuestos a tocar los regalos fiscales a unos pocos. Crece la desigualdad, la pobreza y lo que presentan no es un proyecto de región, sino un plan de negocio para los suyos", ha lanzado.

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha criticado que son un "gobierno sin rumbo" con una cuentas autonómicas en las que son más fácil encontrar la palabra "Venezuela, que investigación, ciencia, universidad, discapacidad". "Son parches sobre parches", le ha reprochado.

Así, considera que no aspiran a que Madrid "tenga definido" un crecimiento internacional y estratégico y ha incidido en que no le gustan de estos Presupuestos "ni sus forma ni su fondo", porque le han ofrecido un consenso y tener conversaciones y no han recibido "ni una sola llamada" para escuchar sus propuestas.

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha sostenido que estos Presupuestos son "un cien por cien de chapuza ibérica" así como que son "negacionistas y carecen de alma". "Esto es un Gobierno chapucero y la mayor prueba de ello son estos presupuestos chapuceros", ha insistido.

Ante esto, ha reivindicado que los madrileños no van a "esta condenados a la chapuza eterna" y que su partido se va a encargar de sustituir esas "chapuzas" por "derechos".