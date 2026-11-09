Vox pide a la Almudena "recuperar la moralidad en las instituciones" y recuerda a las víctimas de Urda

1132126.1.260.149.20261109110046 La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha pedido este lunes, con motivo de la festividad de la Virgen de la Almudena, "recuperar la moralidad en la vida pública y en las instituciones" y ha tenido un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familiares.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la celebración de la patrona de Madrid, Cabello ha señalado que, aunque se trata de una festividad de la capital, no pueden olvidarse de quienes están sufriendo las consecuencias de este "terrible siniestro".

Asimismo, ha trasladado una petición para quienes ostentan responsabilidad pública: "Yo creo que en España, en nuestra patria, lo que tenemos que recuperar es luchar por el bien común, por las cosas que son de justicia y por recuperar la moralidad en la vida pública y en las instituciones", ha defendido.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, también ha pedido a la patrona de los madrileños por las víctimas de la catástrofe de Urda, sus familias y la recuperación de los heridos, así como "por España y por el mejor futuro para todos los españoles".

Finalmente, en clave política, Moñino ha reafirmado el compromiso de su formación de seguir trabajando "sin descanso" hasta el próximo 29 de noviembre para "desalojar a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno de la Moncloa".