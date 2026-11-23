La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha pedido al PP "responsabilidad" y que deje de apelar al "voto útil" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que Más Madrid ha afirmado que el PSOE no llega solo "ni en escaños ni en ideas".

Así lo han planteado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes, último antes de los comicios de este domingo. La primera en tomar la palabra ha sido la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha afirmado que el PP está "más preocupados por medir sus fuerzas" con los de Santiago Abascal que "por acabar con el Gobierno".

"Los españoles, desde luego, no nos perdonarían. Si volviéramos a desperdiciar una oportunidad histórica por cálculos partidistas", ha planteado Moñino, quien ha reprochado que "vuelva a recurrir a la estrategia del llamado voto útil". Ha insistido en que este domingo "no va de repartir sillones", sino de "recuperar España".

También ha marcado territorio en el otro bloque ideológico la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, partido que acude integrado en el Frente Amplio. Ella ha planteado el espacio liderado por Ada Colau como "la mejor garantía para seguir avanzando" y ha afirmado que cuenta "doble" cada papeleta porque "frena en seco a la alizanda reaccionaria PP y Vox y "arantiza las políticas que funcionan y de las que acaba presumiendo todo el bloque progresista".

"El PSOEsolo no llega en votos, pero sobre todo no llega en ideas. El Frente Amplio es el motor de las políticas de izquierdas de este Gobierno y debe seguir siéndolo", ha reivindicado para señalar a continuación la reforma laboral.

PP: SEIS DÍAS PARA "DESAHUCIAR A PEDRO SÁNCHEZ"

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que los españoles están a seis días de "desahuciar a Pedro Sánchez" de La Moncloa. "No podemos más de tanta degradación, tanta corrupción, tanto robo que nos ha llevado a ser el hazmerreír de Europa y a ser incluso humillados por el Reino de Marruecos", ha planteado.

Sostiene que en estos ocho años se han pagado "más impuestos que nunca" para unos servicios públicos que "están más degradados que nunca", al tiempo que los jóvenes "no pueden acceder a una vivienda" y las familias "cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes".

Así, ha planteado que a partir del domingo llegará un Gobienro que elimine burocracia, que facilite la inversión, que facilite la creación de vivienda, que "devuelva el rigor a las instituciones", que los impuestos sirvan para "mantener carreteras de la máxima calidad bien mantenidas, infraestructuras ferroviarias que den garantía a los ciudadanos, servicios públicos de calidad, que los impuestos no sirvan para alimentar estructuras políticas".

Sobre la crítica de Vox, ha afirmado que cada partido pide su voto a su candidato y se ha dirigido a aquellos que quieren "ver a Sánchez fuera de La Moncloa" para pedirles el voto a "aquellas formaciones que proponen un modelo alternativo" para empezar la "reconstrucción nacional".

En cambio, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha afirmado que este domingo España se lo juega "todo" y ha planteado la dicotomía entre "avanzar o retroceder".

"Censura, prohibiciones, señalamientos, imposiciones, amenazas, cancelaciones, pérdidas de derecho, privatizaciones... Si no queremos esto para España, el domingo hay que ir a votar", ha llamado.