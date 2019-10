Vox propone que los CDR se incluyan en la lista de grupos terroristas para que no se autoricen sus manifestaciones

Publicado 22/10/2019 15:31:07 CET

Los grupos de izquierda creen que el derecho a la manifestación es "incuestionable"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto este martes que los CDR Catalunya se incluyan en la lista de grupos terroristas para que no se autoricen sus manifestaciones; mientras que los grupos de izquierda creen que el derecho a expresarse públicamente es "incuestionable".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ha pedido explicaciones a la Delegación del Gobierno de Madrid por los incidentes de la manifestación pro-independentista y ha dicho que no permitirán una "dejación de funciones" por parte del Gobierno de España, pidiendo que "la seguridad se extreme siempre respetando la libertad de reunión".

A este respecto, Monasterio ha indicado que es difícil conocer cuándo hay riesgo de disturbios pero que la solución sería, a su parecer, incluir a los CDR en el listado de "grupos terroristas" para que "no tengan derecho a ninguna manifestación".

En contra, se ha posicionado la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, que ha indicado que hay que primar siempre "el derecho de los ciudadanos a que se manifiesten" y el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha sostenido, en esta línea, que las declaraciones de Ayuso son "altamente irresponsables" en relación a esa hipotética suspensión de libertades públicas.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha lamentado que las declaraciones de la dirigente madrileña son desafortunadas y ha defendido que el derecho a la manifestación es "incuestionable". " (Ayuso) primero dice una cosa y luego necesita tiempo para explicar que no lo quería decir así. Pues entonces es mejor no decirlo. El derecho a la manifestación no puede estar supeditado", ha lanzado.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha defendido también que el derecho a manifestarse es primordial pero que hay algunos que utilizan ese derecho para "montar follones". "Hay que dirimir cuando deja de ser una manifestación y empieza a ser una turba y es ahí donde se tiene que actuar", ha zanjado.