Vox propone que Madrid sea anfitriona en la negociación con Venezuela y MM ataca el "imperialismo territorial" trumpista

Vox propondrá que Madrid se convierta en ciudad anfitriona en la negociación ante la situación en Venezuela mientras que Más Madrid advertirá sobre el "imperialismo territorial" trumpista, que pone además a Groenlandia en el punto de mira del presidente norteamericano.

Serán dos enfoques políticos diferentes sobre la situación en Venezuela en forma de proposiciones que llegarán al Pleno de Cibeles de este martes, el primero del año.

El equipo de Rita Maestre buscará el apoyo del resto de grupos políticos para "condenar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, las amenazas de anexión territorial contra Groenlandia y otros territorios soberanos y cualquier violación del derecho internacional que vulnere la soberanía de los pueblos y la integridad territorial de los estados, rechazando cualquier forma de imperialismo, intervención militar, o presión económica coercitiva que socave el orden legal internacional y la soberanía nacional".

Más Madrid manifiesta el "apoyo al pueblo hermano de Venezuela en su camino hacia un futuro democrático sin sanciones económicas, con plena soberanía y capacidad de disponer de sus propios recursos naturales" y expresa "el apoyo a la Unión Europea, a los mecanismos multilaterales de resolución de conflictos y al sistema de derecho internacional basado en reglas rechazando cualquier subordinación de la autonomía política y económica de la UE a presiones externas, incluyendo amenazas arancelarias o interferencias en los procesos democráticos".

En la proposición argumentan que "el bombardeo de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro constituyen violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de la propia legislación estadounidense" y advierten de que "esta intervención militar unilateral representa un precedente peligroso que erosiona el orden legal internacional establecido tras la II Guerra Mundial, que defiende el derecho de los pueblos a elegir libremente su futuro político sin injerencias extranjeras".

"CRITICAR LA INTERVENCIÓN NO IMPLICA DEFENDER AL GOBIERNO DE MADURO"

"Es un principio fundamental del orden internacional que no puede ser vulnerado por ninguna potencia, sin importar su tamaño o influencia, ni en Venezuela, ni en Ucrania, ni en Groenlandia. Criticar esta intervención no implica defender al gobierno de Maduro, que ha degenerado en autoritario, sin garantías para los derechos humanos, ni elecciones limpias y justas".

En Más Madrid remarcan que "el pueblo venezolano tiene derecho a un gobierno democrático", lo que les lleva a centrarse en Groenlandia, donde la Administración Trump "ha expresado públicamente su intención de anexionarse, territorio que forma parte del Reino de Dinamarca, país miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN".

"Junto a las presiones sobre Canadá, Panamá, México, Colombia o Cuba, estas amenazas representan un resurgimiento del imperialismo territorial que pone en cuestión la seguridad y socavan el principio fundamental de que las fronteras son inviolables y que los conflictos deben resolverse mediante mecanismos pacíficos de negociación, no mediante la coerción o la fuerza militar. Estas amenazas apuntan directamente a Europa y deben ser rechazadas de manera categórica por todas las instituciones democráticas", han reclamado.

VOX INVOCA A UNA TRANSICIÓN ORDENADA Y DISEÑADA CON CLARIDAD

Vox, con Javier Ortega Smith al frente, defenderá que Madrid, como capital de España, "no puede permanecer ajena" dado que con Venezuela se une "una historia compartida, en la cultura, en el idioma" y "es la capital de Europa que alberga a más venezolanos, muchos de ellos han llegado huyendo del hambre, de la inseguridad, de la persecución política y de un sistema que lleva más de dos décadas destruyendo las bases de la convivencia, la economía y la libertad".

"La detención del dictador Nicolás Maduro y su puesta a disposición del sistema judicial de los Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión y hacen posible vislumbrar un escenario de transición. No obstante, cualquier intento de cambio profundo no puede surgir del caos ni de la espontaneidad. Para ser legítimo, efectivo y duradero, deberá ser el resultado de una transición ordenada y diseñada con claridad", han argumentado.

El inicio de esta transición pasa para Vox por "alcanzar una estabilidad política mínima que contenga los diferentes bloques de poder que han sostenido al régimen: el aparato militar encabezado por figuras como Viadimir Padrino, el sector político liderado por Diosdado Cabello y el núcleo institucional representado por los hermanos Rodríguez. Este equilibrio inicial debe permitir, desde dentro de la propia arquitectura de poder chavista, desmontar gradualmente las estructuras represivas sin desencadenar una confrontación abierta que termine en violencia generalizada".

"En esta fase es fundamental la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese de la persecución contra la disidencia y el desmantelamiento de los mecanismos de control social, policial, militar y judicial que han servido de sostén al chavismo", han remarcado.

Conseguida esa primera estabilización política, el país deberá encarar la reconstrucción. "No se trata solo de una recuperación económica, sino de una restauración moral del país", apelan en Vox, que ve "imprescindible la cooperación internacional, tanto financiera como técnica, para poner en marcha planes de ayuda humanitaria, inversión pública y reinstitucionalización".

RETORNO DE MILLONES DE EXILIADOS

Este proceso de recuperación debe crear "las condiciones necesarias para el retomo de los millones de venezolanos exiliados, cuando más de ocho millones de personas se han visto obligadas a dejar atrás su país. Ninguna transición podrá ser plena sin el regreso de esa parte vital del país que hoy sobrevive en el exterior".

Finalmente, el proceso debe concluir en una convocatoria electoral que permita a los venezolanos elegir libremente su futuro. Para ello, las elecciones "deberán realizarse bajo estrictas garantías de transparencia, seguridad, supervisión intemacional independiente y plena participación de todos los actores políticos. La oposición democrática, hoy representada por referentes como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, debe poder concurrir en igualdad de condiciones".

"Madrid no puede ni debe ser un espectador pasivo de esta transición. Por su historia y por su papel como capital debe ofrecerse como escenario y como facilitador de los espacios de diálogo necesarios para que el proceso de cambio llegue a buen término. Contamos con la experiencia, la institucionalidad y la voluntad necesarias para actuar como un puente entre las partes y entre los países comprometidos con la causa de la libertad en Venezuela", defiende Vox.

La proposición incluye que el Pleno de Cibeles "exprese su apoyo decidido al proceso de transición ordenada en Venezuela para que culmine en una democracia real, asentada sobre elecciones libres, seguras, transparentes y verificables", unido a que "el Ayuntamiento de Madrid manifieste su solidaridad con el pueblo venezolano, especialmente con la comunidad residente en nuestra ciudad, reconociendo su esfuerzo y su sufrimiento".