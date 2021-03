Vox se queda solo al pedir que se levanten las restricciones en la hostelería

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado una propuesta de Vox mediante la que se instaba a la Comunidad de Madrid a levantar las restricciones de los establecimientos hosteleros e indemnice a sus titulares por la pérdida de ingresos que hayan sufrido durante el periodo en que se han visto sometidos a restricciones horarias y de aforo.

Durante el debate de la iniciativa, el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha indicado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puede permitir abrir la hostelería y el comercio donde "no casi no hay problema" de contagio. "Les están robando una hora todos los días que les está costando 400 millones de euros. Un cierre caprichoso, político, injustificado y sin base médica", ha sostenido.

Para la parlamentaria de Unidas Podemos-IU Sol Sánchez esta propuesta es un "ejercicio populista y falaz" porque cree que no busca dar ayudas al sector sino que se abran los tablaos, que haya fiestas y que no cierren los bares. "Es tremendo", ha manifestado, al tiempo que ha sostenido que "Vox y ciencia" no van de la mano.

A continuación, el diputado de Más Madrid Héctor Tejero ha dicho que la ciencia traslada que el cierre de restaurantes retrasa la expansión de las epidemias. A su juicio, solo "hay desastre y contagios" en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos Luis Pacheco ha trasladado su "decepción" por el "postureo" de la propuesta. En este sentido, le ha espetado que llevan más de un mes retrasando la aprobación de los Presupuestos Regionales de la Comunidad de Madrid en los que se daría respuesta en forma de ayudas a los problemas de los madrileños.

El diputado del PP Carlos Izquierdo ha tachado de "canto de sirena" y "populista" la iniciativa de Vox, "sin preocupare verdaderamente por las pymes y la hostelería". "Ayuso mostró su valentía por tratar de mantener la producción y la hostelería abierta. Hay que ser responsables con lo que estamos haciendo", ha lanzado.

Desde el PSOE, el parlamentario del PSOE Carlos Carnero ha sostenido que "para luchar contra el virus hay que adoptar restricciones porque si no lo problemas" que hoy existen "se agravarían" con la epidemia. "Volveríamos a lugares a los que no queremos volver. La evidencia científica está clara: las restricciones no tienen alternativa", ha dicho.