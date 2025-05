Vox recrimina a la Comunidad que "trague" con la movilidad sostenible de Sánchez y PP defiende la libertad individual

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha recriminado este jueves a la Comunidad de Madrid que "trague" con la movilidad sostenible que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP ha recalcado que el Ejecutivo autonómico promulga la "libertad individual" de cada uno a la hora de moverse.

Durante el debate de una moción de Vox en el Pleno de la Asamblea en materia de infraestructuras viarias, el diputado del PP Ignacio Catalá Martínez ha remarcado que el Plan de Carreteras de la región tiene como "principio rector" la "libertad individual a cómo moverse y cómo utilizar también el transporte público".

Desde el Grupo Parlamentario Vox se defiende en la moción un replanteamiento de la política del Gobierno regional en materia de infraestructuras viarias para adaptarlas al crecimiento poblacional de la Comunidad y duplicar la inversión en mantenimiento de la red viaria regional. "Pocas infraestructuras y mal conservadas", en palabras del diputado Javier Pérez Gallardo.

Así, ha recriminado al Gobierno regional que haya "tragado" con las políticas de Pedro Sánchez --"la izquierda pone las ideas y ustedes las gestionan", ha dicho-- al comprarle ideas como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y "todo lo de la bicicleta y la movilidad sostenible dentro del transporte interurbano", donde este sistema "no tiene sentido".

Así, Vox ha justificado además esta moción en la medida en que las infraestructuras viales también sirven para descongestionar el transporte público.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Cadórniga Varela, ha cargado contra una política de "obras postergadas, infraestructuras prometidas que no llegan nunca a ejecutarse y una gestión a golpe de ocurrencia en lugar de una estrategia sostenible a medio y largo plazo", fruto de "una política neoliberal que sólo atiende a intereses particulares sin interesarse absolutamente por el interés público".

"La señora Ayuso pasará a la historia por proyectos inacabados sobre costes y decisiones que generan conflictos legales y medioambientales", ha indicado la diputada, que ha recriminado al Ejecutivo del PP de fomentar e inducir "a una mayor movilidad en coche privado".

"Y quien tenga medio se podrá mover por los 203 viales de la Comunidad de Madrid y quien no pueda sostener un vehículo privado no podrá acceder a un hospital, no llegará tiempo al trabajo o tendrá gravísimas dificultades para tener una vida de calidad en la Comunidad más rica de España", ha ejemplificado.

Frente a ello, ha remarcado, el Gobierno de España "sigue invirtiendo en la Comunidad", con "un histórico nivel de infraestructuras de alta capacidad en Madrid". "Para nosotros el principio rector no es el suyo, es el interés general y la adecuada vertebración del territorio", ha remarcado.

"La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista es una movilidad del siglo XXI, es una visión integral de infraestructuras viarias que no se soluciona únicamente con más carreteras, sino con una planificación equilibrada, mejora de carreteras que hacen falta, pero también potenciar el transporte público, las vías ciclistas y peatonales, la seguridad vial y la conectividad inteligente", ha remarcado.

Desde Más Madrid, la diputada Marisa Escalante ha sido llamada al orden en tres ocasiones por la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, tras una intervención centrada en Palestina y la "preocupación" ante el "silencio institucional frente a un crimen internacional" y un "genocidio retransmitido en tiempo real".