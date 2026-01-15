Vox recurre ante el TC el "veto sistemático" de la Mesa de la Asamblea a sus iniciativas para "silenciar a la oposición"

Archivo - La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox en Madrid ha presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional ante el "veto sistemático" de la Mesa de la Asamblea a sus iniciativas en una "vulneración sistemática" de sus derechos parlamentarios con el objetivo de "silenciar a la oposición".

Así lo ha trasladado en un comunicado el partido encabezado en la Cámara de Vallecas por Isabel Pérez Moñino. El anuncio llega este jueves después de que el Tribunal de Garantías haya dado la razón a Más Madrid y PSOE en recursos de amparo ante el rechaza de la Mesa a sus iniciativas.

El recurso, señala Vox, se sustenta en la "inadmisión arbitraria y sistemática" de sus iniciativas parlamentarias a lo largo de la presente Legislatura con el fin de "silenciar los temas que incomodan al Gobierno de la Comunidad de Madrid". Entre ellas se incluyen preguntas, solicitudes de información y peticiones de comparecencia, que, su juicio, han sido rechazadas de forma "abusiva" por motivos ideológicos.

Así, subraya cuatro bloques temáticos sobre los que la Mesa habría ejercido un "veto sistemático": inmigración y seguridad, control del gasto público, Vivienda y Sanidad, e Igualdad.

"La Mesa no solo ataca a los diputados de Vox, sino que priva a cientos de miles de madrileños de su derecho a recibir información sobre asuntos clave", han reprochado desde el partido, quienes sostienen que sus iniciativas han sido rechazadas por "falta de competencia" o "falta de concreción", mientras que otras iguales, procedentes de formaciones distintas, han sido tramitadas sin reparos.

En el recurso solicitan al Tribunal Constitucional que declare la nulidad de los acuerdos de inadmisión, ordene la retroacción de las actuaciones y obligue a la Mesa a admitir las iniciativas vetadas. También se han solicitado medidas cautelares para evitar que el archivo definitivo durante el proceso judicial convierta en inútil el recurso de amparo.