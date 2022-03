Vox tacha de "vergüenza" el intento de "colectivizar" a las mujeres en el 8M: "No queremos que hablen en nuestro nombre"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado de "vergüenza" el intento de "colectivizar" a las mujeres en el 8M y ha confesado que es "el único día que no celebra ser mujer" porque lo que hace su partido es "defender los principios de la Constitución Española" en los que "todos son iguales y no se puede discriminar a nadie por raza o sexo".

"Algunos partidos quieren asumir una sola voz. Hay muchas mujeres que no queremos que hablen en nuestro nombre. Queremos que se respete que cada una tenemos una forma de pensar distinta y no a todas las mujeres se nos tiene que tratar como a víctimas, igual que a todos los hombres no se les puede tratar como si fueran machistas o unos potenciales asesinos", ha trasladado Monasterio en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

Para la líder de Vox en Madrid, con este día lo que quiere hacer el Gobierno de España es "tapar los problemas que tienen los españoles, como la subida del precio de la luz y el gas", además de "tener que aguanta como el Gobierno de Pedro Sánchez se gasta 500 millones de todos los españoles para políticas de igualdad para Irene Montero y su aquelarre de feministas".

"Ya está bien de gastar el dinero que tanto cuesta a los madrileños en banderas ideológicas que no resuelven los problemas reales. Quieren enfrentar a mujeres contra hombres. Nosotros queremos que se respete nuestro esfuerzo y trabajo y no con políticas absurdas de género que lo único que quieren es enfrentar", ha lanzado.

A su juicio, "la única discriminación" que se sufre por ser mujer es por el hecho de ser "madre". Por eso, apuesta por proteger a la maternidad.