Vox ve "continuistas" los presupuestos de Almeida para 2027 y reclama saber "quién recibe" las ayudas sociales

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha advertido de que los Presupuestos para 2027 apuntan a una "línea continuista" respecto a los anteriores ejercicios y ha reclamado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida información sobre "quiénes reciben las ayudas y con qué criterios se conceden".

"Habrá que estudiar a fondo el proyecto de presupuestos para 2027, pero los primeros datos facilitados por el equipo de Gobierno apuntan a una línea continuista respecto a las cuentas anteriores de este mandato", ha señalado Cabello en un comunicado.

Las cuentas presentadas por el Gobierno municipal para 2027 contemplan un gasto no financiero de 6.901 millones de euros, un 4,9% más que este año, con 1.355 millones destinados a gasto social, un 7% más, y un incremento del 10% en Políticas de Vivienda, hasta los 248 millones.

En materia de servicios sociales, la portavoz de Vox ha señalado que el Gobierno municipal anuncia un incremento "importante" de las partidas, que superarán los 1.300 millones de euros, aunque ha lamentado que su grupo siga sin disponer de la información solicitada "en reiteradas ocasiones" sobre los perceptores de estas ayudas.

"Queremos saber si los madrileños que pagan sus impuestos y necesitan apoyo lo están recibiendo o están siendo excluidos en beneficio de los que acaban de llegar", ha manifestado Cabello.

En este sentido, ha advertido del "efecto llamada" y de una presión demográfica que considera "insostenible" y que, a su juicio, está generando "graves problemas" en la ciudad.

"NINGÚN AYUNTAMIENTO PUEDE RESOLVER VIVIENDA SOLO CON SU PRESUPUESTO"

En materia de vivienda, Cabello ha reconocido que "parece existir una voluntad de realizar un esfuerzo presupuestario" para afrontar el que considera el "principal problema de Madrid", aunque ha advertido de que las partidas municipales por sí solas no serán suficientes para solucionarlo.

Así, la portavoz de Vox ha incidido en que ningún Ayuntamiento, "ni siquiera el de Madrid", puede resolver el problema de acceso a la vivienda únicamente mediante un incremento de su presupuesto.

Por ello, ha reclamado medidas para abordar el aumento de población que, según ha señalado, presiona la demanda de vivienda, así como la "elevadísima presión fiscal" y la "inseguridad jurídica" que, a su juicio, lleva a los propietarios a retirar sus inmuebles del mercado del alquiler.

"Sin medidas que aborden estas cuestiones, los presupuestos serán insuficientes para dar respuesta a los problemas reales de Madrid", ha concluido Cabello.