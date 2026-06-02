Vox ve "perfecto" entregar Llave de Oro de Madrid al Papa pero pide vetarla a jefes de Estado "con vínculos terroristas"

Cartel publicitario de la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha defendido la entrega de la Llave de Oro de la ciudad al Papa León XIV, como jefe de Estado del Vaticano, pero ha reclamado modificar el reglamento para impedir que esta distinción se conceda a mandatarios "con vínculos terroristas" o a representantes de Estados "totalitarios" o "antidemocráticos".

"Bienvenida sea la entrega de las Llaves de Oro de la ciudad a los jefes de Estado que se lo merezcan. Por ejemplo, al jefe de Estado del Vaticano nos parece perfecto, correcto", ha señalado Ortega Smith en declaraciones a los medios desde Condeduque.

Preguntado por la propuesta de modificación del reglamento para la entrega de Llaves de la ciudad planteada por PSOE y Más Madrid, el portavoz de Vox ha indicado que no ha estudiado "en qué términos lo están proponiendo".

Ortega Smith ha explicado que su grupo ha presentado una enmienda al reglamento con el objetivo de establecer condiciones para la entrega de la Llave de Oro de la ciudad. "No nos parece bien que se le dé a quienes son representantes o lo han sido de grupos terroristas, como fue a (Gustavo) Petro (en referencia al presidente de Colombia), que nos levantamos y nos fuimos del acto", ha afirmado.

En concreto, Vox plantea que no se conceda esta distinción a quienes, aunque sean jefes de Estado, defiendan un Estado "totalitario" o "antidemocrático", hayan tenido vínculos con el terrorismo o con actuaciones criminales, o representen a un Estado que no sea "de libertad y democrático".

"Creo que es una regla bastante lógica. Nuestra ciudad no le entrega las llaves a los ladrones ni a los delincuentes, se la entrega a aquellos que representan a diferentes pueblos", ha defendido el portavoz municipal, quien ha señalado que espera que la enmienda sea "admitida".