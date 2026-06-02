Vox ve los preparativos para recibir al Papa "a punto" y defiende que Madrid dará una imagen "a la altura"

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ve los preparativos para recibir al Papa León XIV "a punto" y ha defendido que Madrid, que estos días "se viste de gala", dará una imagen "a la altura" de este acontecimiento.

"La ciudad se viste de gala y, por lo que hemos podido ver, los operativos van a funcionar", ha afirmado el Ortega a los medios desde Condeduque, donde ha reconocido que la movilidad "se va a resentir", aunque ha defendido que ello no impedirá que los madrileños puedan seguir haciendo su vida diaria.

A su juicio, Madrid va a ofrecer una imagen internacional de ciudad "capaz de organizar eventos" y de recibir al Papa "como se merece". "Madrid está de gala, Madrid está de fiesta y hoy es un buen día para celebrarlo", ha concluido.