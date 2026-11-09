La Voyager 1 'aterriza' en Condeduque con una réplica a tamaño real antes de alcanzar un día luz de la Tierra

La maqueta de la Voyager 1 expuesta en Contemporánea Condeduque - CONTEMPORÁNEA CONDEDUQUE

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sonda Voyager 1, el objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha llegado de la Tierra, ha 'aterrizado' en Contemporánea Condeduque a través de una réplica a tamaño real que permitirá conocer de cerca esta nave de la NASA, lanzada en 1977 y que está a punto de alcanzar un nuevo hito en la exploración espacial: situarse a un día luz de nuestro planeta.

La maqueta, realizada durante cinco años por el Aula de Astronomía de Armilla (Granada), permanecerá expuesta hasta el 18 de noviembre en este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, como antesala del festival 'A un día luz. Ciencia y música para la sonda Voyager 1', que incluirá tertulias y dos conciertos.

La exposición coincide así con un momento simbólico para una misión que, casi medio siglo después de su lanzamiento, continúa alejándose de la Tierra y enviando información desde el espacio interestelar. En concreto, el próximo 18 de noviembre, la Voyager 1 se convertirá en el primer objeto construido por la humanidad en alcanzar una distancia equivalente a la que recorre la luz durante 24 horas.

Según explica la NASA, un día luz equivale a 25.902 millones de kilómetros, una distancia que permite hacerse una idea de la magnitud del viaje de esta nave, que partió hace 49 años con el objetivo inicial de explorar Júpiter y Saturno y terminó convirtiéndose en la primera sonda en alcanzar el espacio interestelar.

La reproducción que ahora puede contemplarse en Madrid ha sido elaborada principalmente con materiales reciclados, entre ellos madera, plástico, cartón, PVC, polipropileno, tornillería, herrajes y estructuras de canalización eléctrica.

Sus creadores han invertido cinco años en un proyecto que pretende rendir homenaje al esfuerzo científico y tecnológico que hizo posible una de las misiones espaciales más longevas de la historia.

Se trata, además, de una reproducción poco habitual, ya que, según los organizadores, únicamente existe otra maqueta a tamaño real que puede contemplarse en el National Air and Space Museum de Washington, además de una tercera unidad construida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, expuesta por última vez en 2018.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR A UN DÍA LUZ DE LA TIERRA?

El acontecimiento que motiva esta exposición llegará el 18 de noviembre, cuando, según los cálculos de la NASA, la Voyager 1 alcance por primera vez un día luz -- la distancia que recorre la luz en 24 horas viajando a unos 300.000 kilómetros por segundo-- respecto a la Tierra.

Para comprender lo que supone esta separación, basta compararla con otras distancias del Sistema Solar. La luz tarda aproximadamente 1,3 segundos en recorrer el trayecto entre la Luna y la Tierra, mientras que necesita unos ocho minutos y 20 segundos para llegar desde el Sol hasta nuestro planeta. En cambio, cualquier señal enviada a la Voyager 1 cuando alcance esta marca tardará 24 horas en llegar a su destino y otras tantas en regresar, por lo que una comunicación de ida y vuelta necesitará dos días.

Tras rebasar esta marca, la nave continuará su trayectoria por el espacio interestelar a una velocidad cercana a los 61.000 kilómetros por hora.

La NASA calcula que la Voyager 2, lanzada también en 1977 pero siguiendo una trayectoria diferente, no alcanzará esa misma distancia hasta noviembre de 2035.

DE LOS GIGANTES GASEOSOS AL ESPACIO INTERESTELAR

La historia de la Voyager 1 comenzó el 5 de septiembre de 1977, cuando despegó de Cabo Cañaveral para emprender una misión destinada a estudiar los planetas exteriores del Sistema Solar. Aunque fue lanzada después que su gemela, la Voyager 2, su trayectoria más rápida le permitió adelantarla ese mismo año.

Su primer gran encuentro se produjo en marzo de 1979, cuando sobrevoló Júpiter y obtuvo imágenes detalladas de su atmósfera y sus satélites. Entre sus descubrimientos figuraron un tenue sistema de anillos alrededor del planeta y dos nuevas lunas, Tebe y Metis.

En noviembre de 1980 alcanzó Saturno, donde identificó cinco nuevos satélites, estudió sus anillos y obtuvo información sobre Titán, una de sus mayores lunas, cuya densa atmósfera despertó el interés de los científicos por su composición química.

Las imágenes enviadas por las sondas Voyager transformaron el conocimiento de los gigantes gaseosos y sus satélites, que hasta entonces se observaban desde la Tierra como pequeños puntos luminosos.

Sin embargo, una de las fotografías más conocidas de la misión no tuvo como protagonista a ninguno de esos planetas, sino a la propia Tierra. El 14 de febrero de 1990, cuando se encontraba a unos 6.000 millones de kilómetros, Voyager 1 giró su cámara hacia nuestro planeta y captó la imagen conocida como 'Un punto azul pálido', en la que la Tierra aparece como una diminuta mota suspendida en la inmensidad del espacio.

La fotografía, popularizada por el astrónomo Carl Sagan, se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de la exploración espacial y fue una de las últimas tomadas por la sonda antes de que sus cámaras fueran apagadas.

Décadas después, el 25 de agosto de 2012, Voyager 1 protagonizó otro acontecimiento histórico al atravesar la heliopausa, la frontera donde la influencia del viento solar deja de dominar frente al medio interestelar. Se convirtió así en la primera nave en abandonar la heliosfera, la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por el Sol, para adentrarse en el espacio interestelar.

A pesar de la antigüedad de sus sistemas, la sonda continúa comunicándose con la Red de Espacio Profundo de la NASA y enviando datos científicos. No obstante, la disminución progresiva de su suministro eléctrico obliga a los ingenieros a administrar cuidadosamente la energía disponible y apagar equipos para prolongar su vida útil.

UN DISCO DORADO CON UN MENSAJE PARA OTRAS CIVILIZACIONES

Además de sus instrumentos científicos, la Voyager 1 transporta un objeto singular: un disco de cobre bañado en oro, de unos 30 centímetros de diámetro, concebido como un mensaje de la humanidad para cualquier civilización extraterrestre que pudiera encontrar la nave.

El disco, cuyo contenido fue seleccionado por un comité dirigido por Carl Sagan, incluye saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza, 115 imágenes de la vida en la Tierra y 90 minutos de música de diferentes épocas y culturas, con composiciones de Bach y Mozart y canciones de Chuck Berry, entre otros artistas.

También incorpora instrucciones para su reproducción y símbolos que indican la ubicación de nuestro planeta respecto a distintos púlsares.

Por lo pronto, la nave continuará alejándose del Sistema Solar durante miles de años, incluso cuando sus instrumentos hayan dejado de funcionar. Según las previsiones de la NASA, dentro de unos 40.000 años pasará a aproximadamente 1,7 años luz de la estrella Gliese 445, hacia cuya región se dirige actualmente.