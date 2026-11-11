Cargas policiales en el entorno de Plaza España y dos detenidos tras la manifestación por la vivienda

Disturbios en el centro de Madrid, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La tensión ha vuelto a apoderarse de Gran Vía tras la manifestación por la vivienda en esta jornada de huelga general con el registro de cargas policiales en el entorno de Plaza España y dos detenidos por atentado contra la autoridad y desorden público.

Poco antes de las 21 horas, decenas de personas se enfrentaban a la Policía, que ha tratado de disolver cualquier conato de disturbio y la contención del lanzamiento de objetos con una primera carga en la intersección entre Plaza España y Gran Vía, el mismo lugar donde esta mañana se registraban otras cargas policiales.

La Policía ha lanzado gas pimienta entre los manifestantes, han trasladado fuentes presenciales a Europa Press, quienes han condenado que la respuesta policial haya sido "desproporcionada". Por algunas de las calles del corazón de Madrid se han podido ver heridos con brechas.

Los altercados han registrado además quema de contenedores. Los disturbios se han empezado a expandir por las calles aledañas a Plaza España como Callao, Preciados, Pez y San Bernardo. Asistentes a la manifestación han explicado que al finalizar con un gran aplauso la ciudadanía se ha abierto y ha sido entonces cuando han empezado las primeras cargas y las persecuciones por distintas calles del entorno de Gran Vía y Plaza España.

Los restaurantes de la zona han echado los cierres para evitar destrozos. Al mismo tiempo que esto sucedía en Madrid, en Barcelona los Mossos d'Esquadra han detenido a ocho personas por los incidentes registrados en el paseo de Gràcia, donde grupos de personas han roto escaparates, quemado contenedores y lanzado pirotecnia contra los agentes desplegados.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en 120.000 las personas que han asistido a la manifestación convocada para reclamar un mejor acceso a la vivienda y mejores salarios, mientras que el Sindicato de Inquilinas, una de las organizadoras de la movilización, ha elevado la cifra hasta los 600.000 asistentes. Se trata de la primera huelga general que convocan CCOO y UGT desde 2012 y la primera de la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.