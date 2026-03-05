Zarzalejo asegura que el acuerdo con rectores permitirá "equilibrar déficits estructurales" en las universidades

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado este jueves que el acuerdo de financiación con las seis universidades públicas madrileñas permitirá "equilibrar déficits estructurales" en los centros.

Lo ha aseverado en la sesión de control al Gobierno en la Cámara regional, donde ha subrayado que se trata de un acuerdo "histórico" de 14.800 millones de euros hasta 2031, en el que ha expresado que han sido "sensibles" con sus reivindicaciones.

El acuerdo, tal y como ha desgranado, permitirá planificar y marcar sus estrategias a seis años visto y que marca objetivo comunes y también específicos para cada una de ellas. "Es un modelo del que estamos inmensamente satisfechos con el resultado, el Gobierno y también los seis rectores de las universidades públicas", ha defendido.

Zarzalejo ha reivindicado también el "esfuerzo extraordinario" que ha realizado el Gobierno madrileño con las universidades "a pesar de la asfixia" a la que afirma que les tiene sometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Aquí los únicos que están pataleando son ustedes porque ahora, sencillamente, les hemos fastidiado la pancarta. Les falta pancarta para tantos ceros. ¿Cómo van a poner en esa pancarta que esto es un hito histórico? ¿Cómo van a salir con sus pancartas cuando hemos aumentado los fondos más de un 41%?", ha espetado la consejera.

Además, ha reprochado que la izquierda quisiera crear en la universidad pública "su chiringuito", con el objetivo de convertirla en un "pesebre errejonista para refugiarse cuando vinieran mal dadas".