Zarzalejo cree que Madrid necesita una Ley de Universidades propia y se está "trabajando en ello": "Es un compromiso"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en los Desayunos Madrid de Europa Press - JESUS HELLÍN/EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha afirmado este martes que la Comunidad de Madrid necesita una Ley de Universidades propia, que se aparcó para centrarse primero en el acuerdo de financiación con los centros, y desde el Gobierno regional se está "trabajando en ello", algo que es "un compromiso con los ciudadanos", aunque hay "poco tiempo" en esta legislatura.

Así lo ha expresado la consejera en los Desayunos Madrid de Europa Press, donde ha detallado que son iniciativas legislativas que tienen que ir "separadas" y, es más, ella no estaba de acuerdo en que "se legislara todo junto".

"Creo que van por separado. Las leyes tienen que ser básicas, tienen que ser prácticas y, desde luego, aplicables. Y en eso estamos trabajando", ha señalado, si bien ha incidido en que cuentan con "poco tiempo" de aquí hasta el final de legislatura en un año.

Pese a ello, la consejera ha asegurado que están trabajando para que se cumpla el programa electoral con el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, concurrió a las elecciones.

FINANCIACIÓN

Sobre la financiación de las universidades públicas madrileñas, ha señalado que desde que se firmó hace unos meses se están trabajando llevando a cabo los pagos necesarios. "Ahora estamos trabajando en los fondos no repartidos, que son el Fondo de Objetivos y el Fondo de Inversiones. Se ha creado un grupo de trabajo con dos representantes de cada universidad pública más la propia Dirección General de Universidades. Ya les hemos planteado una serie de objetivos, de indicadores", ha detallado.

Además, ha indicado que se han producido diferentes sesiones de grupos de trabajo y lo cerrarán "en breve" porque hay "voluntad y acuerdo por parte de todos".