Zarzalejo muestra apoyo a los rectores ante criticas de la comunidad universitaria: "Son elegidos democráticamente"

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo (i), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha mostrado su apoyo a los rectores de las seis universidades ante las críticas de la comunidad universitaria y ha recordado que han sido elegidos "democráticamente".

Lo ha expresado este miércoles ante los medios de comunicación en su visita al centro de Educación Infantil y Primaria Las Navas de Tolosa, en Paracuellos de Jarama al ser preguntada por la consulta que se realizará en los campus de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el 16 de abril y las quejas de estudiantes y trabajadores contra el acuerdo de financiación.

"Quiero lanzar un mensaje de apoyo a los rectores y a los equipos rectorales que son los representantes de las universidades públicas elegidas en sus procesos democráticos electorales de su propia universidad", ha defendido la máxima representante de la educación madrileña.

En este sentido, Zarzalejo ha subrayado que los rectores tienen que velar por sus propias organizaciones y centros, al mismo tiempo que ha insistido en que "respetan" la autonomía de las universidades y el referéndum dentro del cumplimiento de la norma.

Así, ha recalcado la capacidad de gestión y de representación que tienen los rectores y los equipos de gobierno de todas las universidades públicas, que han sido "elegidos democráticamente" en procesos electorales. Ha puesto de ejemplo las elecciones de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), donde ha salido elegido Camilo García.

"Nosotros respetamos la iniciativa y la autonomía universitaria Los rectores llegaron a un acuerdo que todos pudimos ver con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Estamos tremendamente orgullosos del acuerdo alcanzado. Vamos a hacer un esfuerzo desde el Gobierno regional en todo el plazo que tendrá vigencia el modelo de más de 14.800 millones", ha señalado.

Asimismo, la consejera ha apuntado que este acuerdo da "tranquilidad y certidumbre" a los centros universitarios, así como una planificación para que "puedan acometer sus planes de estrategia y sus inversiones que tanto han reclamado y tanto necesitan".