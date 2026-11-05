Zarzalejo señala que encierros de docentes no son derecho a huelga sino "delincuencia y prácticas mafiosas"

Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en los Desaunos Madrid de Europa Press - JESUS HELLÍN/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha señalado este jueves que los encierros de docentes no se enmarcan en la defensa del derecho a huelga sino en la "delincuencia y prácticas mafiosas".

Lo ha trasladado así en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, después de que nueve miembros del Comité de Huelga Mixto de la huelga educativa se encerraran esta mañana durante algo más de una hora en la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación para forzar una reunión con responsables del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo.

"La huelga no es hacer concentraciones no autorizadas ni secuestrar un edificio oficial regional, amedrentar y amenazar a los empleados públicos que hay dentro de ese edificio. Tampoco es hacer barricadas con el mobiliario escolar que pagamos todos los madrileños", ha reprochado la consejera.

Sobre la huelga universitaria, ha vuelto a aludir al "acuerdo histórico" de financiación al que se llegó con los centros públicos madrileños de 14.800 millones de euros hasta 2030. Además, ha afirmado que lo que vio ayer en las reivindicaciones eran "insultos, memes y carteles insultando" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, algo que cree que es "delincuencia y mafia callejera".

Además, ha criticado que a la izquierda no les interesen los avances conseguidos en financiación y solo saquen "la brocha gorda del 1% del PIB" cuando sabe perfectamente que "se tiene que cumplir en el conjunto del Estado".