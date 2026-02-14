El Zoo de Madrid celebra el Año Nuevo Chino con actividades especiales con los pandas como uno de los atractivos

Año Nuevo Chino en el Zoo - Zoo de Madrid

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora de Comunicación del Zoo Aquarium de Madrid, María José Luis, ha anunciado que el zoo celebrará el Año Nuevo Chino con una extensa programación desarrollada en colaboración con el Instituto Confucio de Madrid y el Centro Cultural de China, del 14 de febrero al 8 de marzo.

En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora de Comunicación ha explicado que "tendremos todos los fines de semana hasta el 8 de marzo las actividades de zoo que ofrecemos para el público aquí en esta instalación de pandas y luego una exposición también del Centro Cultural de China de fauna asiática que tenemos en Tierra de Gorilas", ha explicado.

La joven pareja de pandas Jin Xi y Zhu Yu, como embajadores de la especie en la capital, "disfrutarán de los manjares especiales preparados por sus cuidadores para este evento". "Tienen cinco añitos, son una pareja jovencita, todavía no han empezado la reproducción, que ya sabéis que los pandas es complicado, son solo 48 horas de celo al año y bueno en los próximos años deseamos que tengamos más crías como la anterior pareja que tuvieron seis crías", ha explicado María José Luis.

La jornada inaugural del próximo sábado incluirá actividades especiales y talleres tradicionales pensados para todos los públicos, a los que se sumarán otras propuestas educativas durante los fines de semana posteriores, hasta el 8 de marzo. "Hacemos diferentes actividades: taller de caligrafía china, manualidades, el baile del dragón o teatro de sombras", ha detallado.