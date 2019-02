Los aranceles de EE.UU. a vehículos europeos bloquearían 441.000 millones de flujos comerciales

Publicado 19/02/2019 18:22:03 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las medidas planteadas por Estados Unidos (EE.UU.) para imponer nuevos aranceles a los vehículos europeos de hasta el 25% y las posibles represalias por parte de los socios del país norteamericano bloquearían 500.000 millones de dólares (441.000 millones de euros) de flujos comerciales, lo que representa el 2,8% de las importaciones mundiales y el 0,6% del PIB mundial (en 2017).

Según alerta la agencia de calificación crediticia Moody's, los nuevos aranceles a la importación de automóviles en EE.UU. perjudicarían a la economía mundial "distorsionando" el precio de los vehículos, creando "ineficiencias" y suponiendo un impacto negativo sobre toda la cadena de valor: fabricantes, proveedores de componentes, concesionarios, transportistas y financieras.

Así ha alertado Moody's después de que se haya remitido a la Administración de Donald Trump un informe del Departamento de Comercio sobre la sección 232 de Seguridad Nacional en torno a la industria automovilística, lo que podría suponer nuevos aranceles a los coches fabricados en Europa.

La firma advierte de que esto supondría también un impacto en la confianza de las empresas y los consumidores, en un contexto de "endurecimiento" de las condiciones financieras.

Además, subraya que, en caso de aplicarse dichos aranceles, los fabricantes tendrían tres opciones: "absorber" el aumento de los costes para "proteger" los volúmenes de ventas, trasladar el incremento del precio de los vehículos a los clientes o proveedores o realizar una acción combinada para mitigar el impacto en su rentabilidad.

Moody's advierte de que el impacto sería "especialmente pronunciado" para las compañías no estadounidenses, particularmente para aquellas que no cuentan con plantas de producción en Estados Unidos. "Los fabricantes japoneses, coreanos, mexicanos y alemanes serían los más vulnerables, mientras que las marcas chinas no se verán afectadas en gran medida", apunta.

Los fabricantes europeos producen casi un millón de vehículos en EE.UU. cada año, de los que un 60% es exportado. De forma directa e indirecta emplean más de 470.000 ciudadanos americanos, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

Desde España se exportaron a EE.UU. un total de 31.407 vehículos en 2018, lo que supuso un 1,4% del total de la exportación de vehículos y un 14,5% menos que en 2017, según datos facilitados a Europa Press por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

El valor de los coches 'made in Spain' exportados al país norteamericano hasta noviembre del año pasado fue de 581 millones de euros. Comercio Exterior lleva un decalaje de dos meses.