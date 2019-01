Kia venderá 63.500 vehículos en España en 2019 y el 33% será de la familia Ceed

Publicado 16/01/2019 17:31:23 CET

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Kia espera repetir la cifra de ventas del ejercicio anterior y alcanzar las 63.500 unidades entregadas en 2019, de las cuales esperan que el 33% pertenezca a la familia Ceed, con todas sus variantes, a las que se añadirán el nuevo Ceed Tourer, que se lanzará en marzo, y una nueva versión que saldrá al mercado a finales de este año.

En declaraciones a Europa Press durante la presentación en Barcelona del nuevo Proceed, el director general de Kia Motors Iberia, Eduardo Divar, ha explicado que alcanzar el mismo volumen de ventas que en el año anterior "parece fácil", sin embargo, deberán reemplazar las 9.000 unidades que vendían del Carens.

Este modelo se va a dejar de comercializar debido a la entrada en vigor de la nueva regulación WLTP y, en su lugar, llegará el Ceed Tourer, un familiar que se lanzará al mercado en marzo de este año y con el que la compañía espera igualar las ventas del Carens.

Por modelos, Divar prevé que los más vendidos durante este año serán los de la familia Ceed. Concretamente, espera comercializar 10.000 unidades del Ceed de cinco puertas, 5.000 unidades del nuevo Tured, 5.000 unidades también de la nueva versión que saldrá a finales de año y 1.000 del Proceed.

En total, serían 21.000 unidades de la gama Ceed, lo que supone un 33% de las 63.500 unidades que la marca espera comercializar en 2019. El segundo modelo que más se venderá será el Sportage, con 15.000 unidades, por delante del Stonic, con 10.000 unidades, y del Niro, con 8.000 unidades.

En cuanto a la situación del mercado, Divar prevé que su crecimiento va a ser "cero", es decir, se va a mantener "plano", según las previsiones de Anfac. Sin embargo, añade que la inestabilidad económica y política del país puede hacer que las previsiones se desvíen "un poco" y el mercado caiga.

En consecuencia, lo primero que puede pasar es que se retraiga el consumo. Hasta ahora, a Kia no le ha preocupado "demasiado" la situación del mercado ya que ha sido más una empresa de "conquista" que de "fidelidad". Sin embargo, ahora que está llegando a su "tope de ventas", sí va a afectar más el estado del mercado al crecimiento de la empresa.

EL DIÉSEL "HA LLEGADO A SU TOPE Y NO VA A BAJAR MÁS"

Divar, sobre la situación del diésel y las previsiones para este 2019, ha señalado que, aunque está bajando y los consumidores tanto de Barcelona como de Madrid prefieren los vehículos híbridos, el diésel "no va a sufrir más de lo que está sufriendo ya".

Los clientes, añade, se darán cuenta de que comprarse un vehículo diésel es "una buena compra". En este sentido, Kia se está comportando "prácticamente igual" que el mercado, es decir, con un 40% de los motores diésel y un 60% de gasolina, una situación que, hace años, era a la inversa, según señala.

Por otro lado, en cuanto a la declaraciones del Gobierno, ha apuntado que "no han ayudado" y han "confundido" al consumidor. Al mismo tiempo, ha querido aclarar que la prohibición de las ventas de vehículos diésel y gasolina que anunció el Gobierno "no va a pasar" ya que en la ley de cambio climático no se contemplan las prohibiciones y en el resto de legislaciones de otros países europeos tampoco, solo se incluyen "recomendaciones". Sin embargo, Divar insiste en que son previsiones y que habrá que ver cómo se comporta el mercado.

Por otro lado, tras el reciente anuncio por parte del Gobierno de los 67 millones de euros que se planean destinar en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 (PGE) a ayudas para la electrificación de los vehículos y para los propulsados por gas, Divar considera que "está bien" que se destinen ayudas, no solo para cambiar el parque sino para la infraestructura que hace falta para sostener este cambio. Esta infraestructura de recarga no es necesaria "ahora mismo" porque todavía no hay suficientes eléctricos, pero "en breve" hará falta.

Un aspecto que, según Divar, el Gobierno no está teniendo en cuenta, es que en las ayudas a las recargas se está hablando de una potencia de 22 kilovatios en las llamadas 'electrolineras' cuando son necesarios 50 kilovatios, ya que "si no los coches tardan mucho más tiempo en cargarse". Por ello, concluye, haría falta una inversión mayor.