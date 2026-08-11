Eclipse solar 2026: estos son los riesgos al volante y por qué no debes usar gafas al conducir

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MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reducción de la visibilidad, una menor percepción de las distancias y, especialmente, las posibles distracciones de conductores, peatones y ciclistas serán algunos de los principales riesgos para la seguridad vial durante el eclipse solar que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto en España.

Aunque el eclipse no implica por sí mismo un incremento de la siniestralidad, el cambio progresivo de las condiciones de luminosidad puede generar situaciones similares a las que se producen al anochecer y afectar a la capacidad de los conductores para percibir correctamente el entorno.

Según los datos analizados por Ayvens, es importante la visibilidad en la seguridad vial. En los últimos cinco años, la compañía ha registrado en su flota casi un centenar de siniestros en los que el conductor señaló el deslumbramiento como causa, de los cuales 54, un 56%, se produjeron con lesionados. Estos datos no corresponden a eclipses solares, pero ponen de manifiesto la importancia de adaptar la conducción cuando las condiciones de visibilidad se ven alteradas.

UN INTERVALO HORARIO CON MENOR VISIBILIDAD

El eclipse tendrá una duración aproximada de dos horas y la reducción de la luminosidad será progresiva. De este modo, el fenómeno comenzará aproximadamente a las 19:30 horas, dependiendo de la provincia, y alcanzará su máximo alrededor de las 20:30 horas, cuando se producirá el periodo de mayor oscuridad. Para los conductores, uno de los principales riesgos durante ese intervalo será la reducción de la visibilidad y de la percepción de las distancias, especialmente en los momentos de transición.

A ello se suma el factor de la distracción, provocada por la excepcionalidad del propio fenómeno. Peatones, ciclistas y conductores pueden desviar su atención del tráfico para observar el eclipse o incluso realizar maniobras o detenerse de forma inesperada. El riesgo puede ser especialmente relevante en aquellos lugares donde se concentren personas para contemplarlo.

Además, las gafas homologadas específicamente para observar eclipses no deben utilizarse en ningún caso mientras se conduce. Estos dispositivos están diseñados para permitir la observación directa del fenómeno y proporcionan una visión del entorno extremadamente oscura. Su utilización al volante puede dificultar la percepción de señales de tráfico, peatones, ciclistas, vehículos y otros elementos de la vía.

"La recomendación es muy sencilla: durante el eclipse, al volante debemos mirar únicamente a la carretera. Si queremos observar el fenómeno, debemos estacionar previamente en un lugar seguro, fuera de la calzada y sin obstaculizar la circulación", explican desde Ayvens España.