Renting o compra: cuánto cuesta realmente estrenar coche

Renting o compra - REVEL

MADRID, 21 Jul. (REVEL/PRESS) -

La mayoría de los conductores desconoce el coste real de tener un coche. Y, sin embargo, el 76% de los hogares españoles dispone de uno. El debate entre renting y compra sigue estando cargado de ideas preconcebidas: "el renting es caro", "si pagas, al menos el coche es tuyo" o "prefiero pedir un préstamo". Sin embargo, pocas veces se calcula el coste total de cada alternativa.

El error más habitual es comparar el precio de compra o la cuota de un préstamo sin tener en cuenta el coste total de propiedad (TCO). Además del precio del vehículo, este incluye depreciación, coste financiero, mantenimiento, seguro e impuestos.

La depreciación es el factor más determinante y también el menos visible. A ello se suman los intereses de la financiación, el mantenimiento -que para un SUV pequeño ronda los 1.000 euros en tres años según datos de referencia del sector-, un seguro a todo riesgo con un coste medio cercano a 700 euros anuales y el impuesto de matriculación, que puede alcanzar el 14,75% del valor del vehículo en función de sus emisiones de CO2.

CUATRO FORMAS DE ACCEDER A UN COCHE NUEVO

La compra al contado exige el mayor desembolso inicial y deja en manos del comprador todos los riesgos, desde la depreciación hasta las averías o la incertidumbre tecnológica.

La financiación lineal clásica reparte el coste en cuotas mensuales, pero los intereses incrementan el precio final y gastos como el seguro, el mantenimiento o los impuestos quedan fuera de la cuota.

El leasing o financiación tipo balloon ofrece mensualidades más bajas a cambio de una cuota final muy elevada, que puede superar los 17.000 euros. Si el cliente devuelve el vehículo en lugar de pagar esa última cuota, descubre que solo alrededor del 20-25% de lo abonado durante el contrato generó propiedad real sobre el coche; el resto cubrió intereses y depreciación.

El renting para particulares funciona mediante una cuota fija mensual que integra financiación, seguro, mantenimiento, impuestos y asistencia en carretera. No exige entrada inicial, aunque sí un depósito equivalente a una mensualidad que se devuelve al finalizar el contrato, y no penaliza la capacidad de endeudamiento del usuario.

LA DEPRECIACIÓN MARCA LA DIFERENCIA

Un coche nuevo puede perder en torno al 50% de su valor durante los tres primeros años, según estimaciones generalmente aceptadas en el sector. Ahí reside una de las principales ventajas competitivas del renting.

Las empresas de renting compran miles de vehículos y obtienen descuentos muy superiores a los de un comprador particular, mientras que el valor de reventa al cabo de tres años es prácticamente el mismo para ambos. Según los cálculos de REVEL basados en precios de mercado y valores residuales del sector, la depreciación de un SUV pequeño o mediano durante 36 meses ronda los 11.000 euros para un particular (unos 305 euros al mes), frente a aproximadamente 7.500 euros para una empresa de renting (208 euros mensuales), una diferencia cercana a 3.500 euros.

LA COMPARATIVA ECONÓMICA

Tomando como referencia una simulación elaborada por REVEL a 36 meses con 5.000 euros de entrada inicial, el coste mensual real de un SUV compacto de gama premium se sitúa en torno a 420 euros en renting, frente a 492 euros mediante financiación lineal y 461 euros con financiación balloon, incluyendo seguro, mantenimiento e impuestos.

Más allá del precio, existen otros factores relevantes. El renting elimina la incertidumbre derivada de averías inesperadas al convertirla en una cuota fija mensual. Además, al tratarse jurídicamente de un arrendamiento y no de un préstamo, no computa como deuda en la CIRBE y no penaliza una futura solicitud de financiación hipotecaria. También permite renovar el vehículo con mayor facilidad en un contexto de rápida evolución tecnológica.

UN MERCADO EN CRECIMIENTO

Los datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) reflejan este cambio de tendencia. El parque de vehículos en renting alcanzó las 1.013.507 unidades al cierre de 2025, un 6,95% más que el año anterior. Entre enero y mayo de 2026, las matriculaciones crecieron un 12,63%, hasta las 162.914 unidades, representando ya el 26,50% del total del mercado español.

José-Martín Castro Acebes, presidente de la AER, valoró los datos de mayo en estos términos: "Los datos de mayo confirman el excelente momento que atraviesa el renting en España. Con un crecimiento del 12,63%, prácticamente el doble que el registrado por el conjunto del mercado, el sector sigue siendo la solución más sostenible para la movilidad de empresas, profesionales y particulares".

Para José Luis Sánchez Naveso, VP of Marketing & Brand de REVEL: "este crecimiento es la prueba de que la gente ya no quiere sorpresas con su coche. En REVEL sustituimos la depreciación, los intereses y los imprevistos por una cuota fija y sin letra pequeña desde el primer día. Por eso crecimos un 513% en 2025, y esperamos crecer todavía más en 2026".

La pregunta ya no es únicamente qué coche comprar, sino cuál es la forma más eficiente de acceder a él. Para responderla, resulta imprescindible calcular el coste total de propiedad y valorar aspectos como la depreciación, la capacidad de endeudamiento, la evolución tecnológica y la previsibilidad de los gastos, más allá de la cuota mensual que aparece en un anuncio.

(Información remitida por la empresa firmante)