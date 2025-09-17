A subasta un Ferrari y un Mercedes de alta gama desde 150 euros, incautados en operaciones contra el narcotráfico

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad saca a subasta un Ferrari FF y un Mercedes-Benz Clase G, dos vehículos de alta gama incautados en operaciones contra el narcotráfico, con un precio de salida desde 150 euros cada uno.

En concreto, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD), dependiente de Sanidad, es la encargada de gestionar los bienes decomisados por el tráfico de drogas y tiene como objetivo destinar los ingresos generados a programas de prevención, asistencia e inserción social a los drogodependientes.

La subasta está activa a través del portal Escrapalia --la plataforma en la que se realiza puja por encargo de la Delegación del Gobierno-- y se cerrará el próximo 25 de septiembre. Los interesados pueden realizar una visita para conocer ambos vehículos el 24 de septiembre previa inscripción.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR Y CÓMO?

Los interesados en participar pueden registrarse gratuitamente en la web de escrapalia, siempre que cumplan con los requisitos de la subasta como depositar una fianza que será devuelta a la finalización de la misma.

En esta línea, es necesario proporcionar nombre completo y DNI de los interesados, con el fin de garantizar la transparencia del proceso y facilitar el acceso a cualquier ciudadano.

Ambos coches proceden del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado por la Ley 17/2003 de 29 de mayo.

De esta forma, los activos que llegan al Fondo de Bienes Decomisados han permitido distribuir en 2023 más de 28,3 millones de euros a programas sociales y actuaciones policiales contra el narcotráfico.