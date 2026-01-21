Un 29% de los conductores descarta alquilar un coche eléctrico para sus vacaciones

Archivo - Europcar. - GROUND PICTURE - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un 29% de los turistas descarta por completo alquilar un coche eléctrico en sus vacaciones en cualquier destino, lo que se refleja en la baja demanda de los modelos con esta propulsión, de apenas el 7%, frente al 53% de los vehículos híbridos o el 40% en los coches de combustión tradicional.

Así se recoge en el 'Estudio de la movilidad del futuro 2025' elaborado por Europcar Mobility Group y el Mobility Institute, impulsado por el RACC y Deloitte, presentado este miércoles durante la jornada inaugural de Fitur en Ifema.

El 55% de los conductores considera que la red de recarga sigue siendo el principal obstáculo para alquilar un coche eléctrico en vacaciones y dos de cada tres reclaman una mayor infraestructura y mejor funcionamiento. Asimismo, más de la mitad considera esencial la velocidad de recarga, con un tiempo deseado de menos de 20 minutos en completar todo el proceso.

En este contexto, uno de cada dos conductores afirma estar dispuesto a moverse con un vehículo eléctrico en cualquier destino, pero siempre supeditado a que exista una infraestructura de recarga adecuada; mientras que un 22,6% lo alquilaría solo en islas con distancias cortas y un 13,8% en ciudades con zonas de bajas emisiones.

No obstante, se aprecia un aumento en el porcentaje de conductores (34% frente a 29% en 2024) que afirma haber tenido una mejor experiencia con un coche eléctrico frente a uno de combustión y casi la mitad lo elegiría si el precio fuera similar, un porcentaje que aumenta sensiblemente entre quienes ya lo han probado.

CONVIVENCIA DE TECNOLOGÍAS

En este contexto de transición, la mayoría de los españoles apuesta por una convivencia de tecnologías. Así, el 81% se muestra a favor de mantener la venta de vehículos con motores de combustión, incluidos los híbridos, más allá de 2035, un sentir alineado con la reciente decisión adoptada por la UE, que revisa el anterior veto total a los coches de combustión, al restringir las emisiones medias de CO2 al 90% y no al 100%, como inicialmente estaba previsto.

En todo caso, hay otro aspecto que determina la elección de los turistas que alquilan vehículos como es la tecnología que hace posibles procesos más ágiles y digitales. El 68% quiere recoger el vehículo sin pasar por el mostrador, lo que ha impulsado el desarrollo de soluciones como los quioscos digitales y sistemas automatizados que reducen tiempos de espera y mejoran la satisfacción del cliente.

EL USO FLEXIBLE DEL COCHE GANA TERRENO A LA PROPIEDAD

Más allá de la movilidad vacacional, el informe analiza otras tendencias como el cambio de la propiedad al uso con fórmulas como el alquiler, el renting, la suscripción o el carsharing, que ganan terreno impulsadas por la búsqueda de ahorro, flexibilidad y adaptación a nuevas necesidades diarias.

Entre ellas, el alquiler de vehículos ha registrado un notable crecimiento, aumentando siete puntos en un año hasta alcanzar al 30,8% de los conductores en 2025 y consolidándose como una de las principales puertas de entrada a la movilidad flexible.

Este cambio de mentalidad también se refleja en la decisión de compra de un vehículo. Casi la mitad de los conductores reconoce que ya compara opciones alternativas y se plantea su uso antes de adquirir un coche en propiedad (21 puntos más que el año pasado).

La pérdida de peso del coche en propiedad es especialmente evidente entre los conductores más jóvenes y en entornos urbanos, aunque el fenómeno es transversal a todas las edades. De hecho, los conductores sénior destacan como uno de los colectivos más abiertos a abandonar la propiedad; el 48% de los de más de 65 años está dispuesto a apostar por ello.