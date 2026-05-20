El 30% de los coches vendidos este año en todo el mundo serán eléctricos, según la AIE

Exportación de vehículos - AIE

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 30% de los coches vendidos este año serán eléctricos y alcanzarán los 23 millones de unidades, según proyecta la nueva edición del informe anual 'Perspectivas globales del vehículo eléctrico', publicado este miércoles por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El estudio analiza las principales tendencias del mercado y las políticas relacionadas con el despliegue de vehículos eléctricos e infraestructura de carga, así como las implicaciones de la creciente adopción de vehículos eléctricos para la electricidad, el petróleo y las emisiones, como respuesta de los países y los consumidores a la crisis energética.

En 2025, las ventas mundiales de coches eléctricos crecieron un 20%, superando los 20 millones de unidades, lo que significa que una cuarta parte de todos los coches nuevos vendidos en el mundo eran eléctricos. En unos 40 países, los coches eléctricos representaron el 10% o más de los coches nuevos vendidos.

En términos de producción, los fabricantes chinos suministraron el 60% de los coches eléctricos vendidos en todo el mundo, mientras que los fabricantes europeos y norteamericanos fueron responsables cada uno de aproximadamente el 15% de las ventas mundiales.

El informe concluye que los vehículos eléctricos son cada vez más competitivos en precio en mercados clave, lo que podría reforzar la demanda, incluso por parte de consumidores preocupados por la volatilidad de los precios del combustible.

Para 2035, incluso sin anuncios de nuevas políticas, se prevé que la flota mundial de vehículos eléctricos (excluyendo vehículos de dos y tres ruedas) alcance los 510 millones, frente a los casi 80 millones actuales.

ALTO CRECIMIENTO EN EL SECTOR DE LOS CAMIONES Y EN EL SUDESTE DE ASIA

El informe revela que las ventas de camiones eléctricos también están creciendo significativamente, concentrándose la gran mayoría en China. Las ventas globales se duplicaron con creces en 2025 con respecto al año anterior. Los modelos eléctricos representaron casi uno de cada diez camiones vendidos en todo el mundo el año pasado. Además, el segmento de transporte por carretera más electrificado, el de vehículos de dos y tres ruedas, continuó creciendo en 2025.

Asimismo, por regiones, el informe destaca el impulsto "particularmente fuerte" del sudeste asiático. Las ventas anuales de automóviles eléctricos en la región se duplicaron con creces el año pasado, alcanzando una cuota de mercado cercana al 20%. Según las últimas proyecciones, esta cuota podría dispararse hasta el 60% para 2035, gracias a una dinámica de precios y políticas favorables.

Algunos países del sudeste asiático, incluido Vietnam, el mayor mercado de vehículos eléctricos de la región, ya han anunciado planes para ampliar o extender los incentivos fiscales para vehículos eléctricos como parte de su respuesta a la actual crisis energética.

China sigue siendo el mayor centro de fabricación de vehículos eléctricos del mundo, produciendo casi tres cuartas partes de los casi 22 millones de coches eléctricos fabricados a nivel mundial el año pasado.

China también mantiene su dominio en las cadenas de suministro de vehículos eléctricos, representando más del 80 % de la producción de celdas de batería en 2025 e incluso una proporción mayor de la producción de materiales clave para las baterías de vehículos eléctricos

"De cara al futuro, la bajada de los precios de las baterías y las posibles respuestas políticas a la actual crisis energética mundial impulsarán aún más los mercados de vehículos eléctricos", ha resumido el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.