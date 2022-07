El 40% de los vehículos obligados a pasar la inspección técnica no la tienen al día

Este hecho incide en la mayor siniestralidad, según AECA-ITV

MADRID, 13 Jul.

Alrededor del 40% de los vehículos obligados a pasar la inspección técnica no la tienen al día, según datos del primer trimestre del año recogidos por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

Este alto nivel de abstencionismo tiene como consecuencia que la siniestralidad vial continúe al alza, cerrando el primer semestre de 2022 con un 14% más de siniestros con víctimas mortales que el año anterior. En total, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022 se registraron 487 accidentes con víctimas mortales en las carreteras españolas, mientras que en el mismo periodo del 2021 se registraron 418, según cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En palabras del director gerente de AECA-ITV, Guillermo Magaz, "ambos datos no son coincidencia", sino que es "un hecho probado" que el elevado absentismo en la ITV trae consigo un aumento de la siniestralidad, pues significa que hay vehículos que están circulando por las carreteras españolas sin que se haya garantizado que cumplen con los estándares mínimos de seguridad, con una mayor posibilidad de ocasionar siniestros viales o de estar involucrados en ellos.

Sobre esta relación, el estudio 'Contribución de la ITV a la seguridad vial y al medioambiente', elaborado por el Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil Duque de Santomauro (ISVA) recoge que gracias a las inspecciones técnicas realizadas en 2021 se han evitado al menos 15.641 siniestros viales, 13.110 heridos y 148 muertes. Además, si los vehículos que no han pasado la inspección lo hubieran hecho, se habrían evitado, adicionalmente, 13.517 siniestros viales, 11.643 heridos y 146 muertes adicionales.

COSTE DE REPARACIÓN O DESCUIDO, LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL ABSENTISMO

Entre las causas por las que algunos conductores no pasan la ITV, existe un gran número de absentistas que no acude a las estaciones porque sabe que no pasará la inspección por el mal estado en el que se encuentra su vehículo y, al no querer o poder hacer frente al coste de la reparación, prefiere correr el riesgo de seguir circulando con un vehículo que se encuentra en mal estado.

"Esto representa un peligro no solo para el conductor de ese vehículo sino para todos los usuarios de las vías, ya que los vehículos que no tienen la ITV en regla son los que, con toda probabilidad, en peor estado se encuentran", ha explicado Magaz.

Con el fin de evitar el absentismo en la prueba de inspección, la AECA-ITV ha propuesto a las autoridades el uso de las infraestructuras de cámaras ya existentes para llevar a cabo la detección de vehículos con la ITV caducada, así como la realización de campañas de control e información sobre la relevancia de la inspección técnica.