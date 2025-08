El 43,31% de los usuarios de 'carsharing' utiliza el servicio en desplazamientos de ocio

La comodidad es el aspecto más destacado por más de la mitad de los conductores

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 43,31% de los usuarios de 'carsharing' lo utiliza en desplazamientos relacionados con el ocio y el entretenimiento, mientras que un 27,31% de los usuarios lo hace por temas laborales, relacionados con el estudio o por otras necesidades.

En último lugar, el 25,95% utiliza el vehículo compartido en desplazamientos relacionados con los trayectos habituales con miembros de la familia.

Estos son los tres principales motivos de los trayectos en carsharing, según datos extraídos del II Barómetro del Carsharing realizado por la Asociación del Vehículo Compartido en España (AVCE) con el apoyo de la consultora Impulso by Pons.

El 51% de los conductores prefiere el 'carsharing' por comodidad, mientras que un 30% destaca las ventajas de aparcamiento que presenta, un 20% asegura que elige el 'carsharing' porque le compensa económicamente y un 7% señala que es por sostenibilidad.

En cuanto a la periodicidad de uso, un tercio de los consumidores utiliza el carsharing de forma ocasional, es decir, entre una y cuatro veces al mes y un 14% declara que hace uso de este de manera habitual. Por su parte, un 7% indica que lo usa con mucha frecuencia, lo que supone varias veces a la semana.

En cuanto al perfil del conductor, el 77% de los usuarios de carsharing tienen entre 25 y 55 años y dividiendo esta franja de edad, los de entre 25 y 40 años constituyen el segmento con mayor uso promedio del 'carsharing' (45%) y, al mismo tiempo, presentan una mayor predisposición a no adquirir un vehículo en propiedad, mientras que los usuarios de ente 41 y 55 años representan el 32%. El grupo de jóvenes de entre 18 y 24 años supone un 12,3% de los usuarios.

En el grupo de adultos jóvenes, que engloba a los usuarios de entre 25 y 40 años, se registran los mayores índices de uso habitual siendo su uso mensual, de media, de 5,4 trayectos, lo que supone ser la tasa más alta. Por debajo, el grupo de jóvenes, de entre 18 y 24 años, tiene una media de uso mensual de 4,9 viajes, por encima de la media general, que es de 4,7.

Del mismo modo, el vehículo compartido garantiza la movilidad a aquellas familias en las que no se dispone de vehículo privado o en las que no todos los miembros que necesitan desplazarse tienen un medio disponible. El 41% de los núcleos familiares tienen un vehículo en propiedad, seguido del 29% que tienen dos, y el 18% no tienen ninguno siendo el 'carsharing' la solución a su movilidad.