El 56% de los coches que cambiaron de propietario en 2026 presenta algún factor de riesgo, según Carfax

Archivo - Vehículos de ocasión en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos que cambiaron de propietario durante los primeros siete meses de 2026 tienen una antigüedad media de 12 años y acumulan 169.128 kilómetros, frente a los 14,95 años y 176.270 kilómetros del conjunto del parque móvil español, aunque más de la mitad (el 56%) presenta al menos un factor de riesgo, cinco puntos porcentuales por encima del 51% registrado en el conjunto del parque.

Así lo recoge un nuevo informe sobre los coches que cambiaron de propietario entre enero y julio de 2026 elaborado por Carfax, proveedor de historiales de vehículos, que explica que la existencia de uno o varios de estos factores no implica por sí sola que un vehículo presente un problema mecánico ni que no sea apto para circular.

Entre los indicadores analizados, el 39% de los vehículos presenta antecedentes de daños o accidentes, mientras que el 13% cuenta con historial de alquiler, el 10% es importado y el 2% presenta inconsistencias en el kilometraje.

Por ejemplo, los vehículos importados representan el 10% de los cambios de propietario, frente al 6% del conjunto del parque nacional, mientras que los vehículos con historial de alquiler alcanzan el 13%, frente al 7% del parque español.

CUATRO PROPIETARIOS DE MEDIA Y PREDOMINIO DEL MOTOR DE GASOLINA

El número de propietarios es otro de los elementos que diferencia a los vehículos que cambiaron de manos durante el periodo analizado. Estos vehículos han tenido cuatro propietarios de media, frente a los 2,6 del conjunto del parque móvil español.

Este dato pone de relieve la importancia de conocer el historial de un vehículo de ocasión, especialmente cuando ha pasado por varias manos. El número de propietarios, los posibles daños registrados, la procedencia del vehículo o el uso que ha tenido son elementos que pueden aportar información relevante sobre su pasado.

Por procedencia, los vehículos importados que cambiaron de propietario acumulan 192.888 kilómetros de media, mientras que los vehículos que inicialmente procedían de flotas de alquiler registran 139.233 kilómetros.

Además, cabe destacar que el motor de gasolina es la opción más habitual para estos vehículos, siendo un 45% del total, por delante del diésel, que representa el 41%. Los híbridos suponen ya el 12%, mientras que los eléctricos alcanzan el 2%.

En cuanto a marcas, Volkswagen es la que tiene mayor presencia entre los vehículos analizados, con un 8% del total. Le siguen Peugeot y Seat, con un 7% cada una, y Renault y Citroën, ambas con un 6%.

Por modelos, el Volkswagen Golf ocupa la primera posición, con un 3% de los cambios de propietario. Las unidades analizadas tienen 16 años y 218.000 kilómetros de media. Además, el 53% presenta antecedentes de daños y el 72% cuenta con algún factor de riesgo, la proporción más elevada entre los cinco modelos con mayor presencia en el análisis.

"Los vehículos que cambian de propietario pueden acumular un historial especialmente relevante para el comprador, ya que han pasado, de media, por más propietarios que el conjunto del parque. La presencia de estos factores no significa necesariamente que estemos ante un vehículo problemático, pero sí demuestra la importancia de conocer su historial", ha explicado el responsable de Desarrollo de Negocio de Carfax, Francisco Rudilla.