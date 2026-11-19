Archivo - El 61% de los coches vendidos en España hasta septiembre tenía algún factor de riesgo en su historial - CETELEM - Archivo

Los vehículos analizados tenían una antigüedad media de 13 años, acumulaban 183.300 kilómetros y habían pasado por 4,1 propietarios MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 61% de los vehículos que cambiaron de propietario en España entre enero y septiembre de 2026 presentaba al menos un factor de riesgo en su historial, como accidentes anteriores, discrepancias en el kilometraje o un uso previo como coche de alquiler, según un análisis de Carfax realizado sobre más de 1,5 millones de automóviles.

Los vehículos analizados tenían una antigüedad media de 13 años, acumulaban 183.300 kilómetros y habían pasado por 4,1 propietarios, unos datos que ponen de relieve la importancia de comprobar tanto el historial como el estado real del automóvil antes de formalizar una operación de compraventa.

En este contexto, Manheim España, compañía especializada en la inspección y comercialización de vehículos de ocasión, recomienda revisar las posibles incidencias anteriores y las reparaciones realizadas para anticipar los gastos que puede requerir el coche tras su adquisición.

Así, cuando el historial recoge un accidente, el comprador debe conocer qué partes del vehículo resultaron afectadas, cuáles fueron reparadas y si existen intervenciones pendientes.

Para el vendedor, disponer de documentación sobre los trabajos realizados permite justificar el precio solicitado y aportar mayor transparencia a la operación.

"Algunos compradores buscan vehículos sin daños y otros trabajan precisamente con vehículos que necesitan reparación, pero en ambos casos necesitan saber qué producto están comprando, cuál es su estado real y qué costes pueden esperar", ha explicado el director de Inspecciones de Manheim España, Alberto Tarjuelo.

LA IMPORTANCIA DE INSPECCIONAR EL VEHÍCULO

El historial de un automóvil puede recoger información sobre accidentes, kilometraje, usos anteriores, inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y reparaciones declaradas.

Sin embargo, una revisión física también permite detectar posibles daños por agua o granizo que no figuren en los registros, así como comprobar si las reparaciones anteriores se han realizado correctamente.

Las inspecciones habituales de Manheim tienen una duración aproximada de 20 minutos, mientras que las más completas pueden alcanzar los 40 minutos.

Durante estas revisiones también pueden aparecer indicios de daños internos cuyo alcance únicamente se puede determinar mediante un desmontaje.

"Los daños estructurales son poco frecuentes, aunque descubrirlos después de la venta dificulta determinar responsabilidades", ha advertido Tarjuelo.

Entre las incidencias más habituales figuran los daños de chapa y pintura. En estos casos, resulta especialmente importante determinar si basta con reparar y pintar la pieza afectada o si es necesario sustituirla, ya que ambas intervenciones pueden implicar diferencias de coste.

Para calcular el presupuesto, los informes de inspección pueden detallar las piezas que necesitan intervención, las horas de mano de obra y los materiales de pintura, además de incorporar fotografías de los desperfectos.

Por otro lado, en los vehículos eléctricos e híbridos enchufables también está creciendo el interés por conocer el estado de salud de la batería.

Para ello, Manheim utiliza una herramienta específica de diagnóstico que permite comprobar qué capacidad conserva respecto a la original, un indicador que facilita la comparación entre automóviles con un kilometraje similar.

RECOMENDACIONES PARA COMPRADORES Y VENDEDORES

Desde Manheim aconsejan a los compradores particulares preguntar por las reparaciones realizadas, las intervenciones que quedan pendientes y el coste estimado de estas operaciones antes de adquirir un vehículo.

En el caso de concesionarios y empresas de compraventa, disponer de esta información permite ajustar las ofertas de compra y planificar los trabajos de puesta a punto cuando incorporan varios automóviles a su inventario.

Por su parte, las empresas de 'renting' y los gestores de flotas pueden facilitar la comercialización de sus vehículos aportando el historial disponible y una revisión documentada de su estado.

Según la experiencia de la compañía, los vehículos que cuentan con una inspección completa despiertan el interés de un mayor número de compradores profesionales, incluidos aquellos que buscan automóviles para reparar. Una tendencia que, a su juicio, también está ganando importancia entre los particulares, cada vez más informados y conscientes de los precios del mercado.