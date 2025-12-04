El 65% de los compradores de vehículos nuevos se plantearía comprar uno de ocasión de menos de 5 años - COCHES.NET/FACONAUTO

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 65% de los interesados en comprar un coche nuevo se plantearían la posibilidad de adquirir un vehículo joven, es decir, de menos de cinco años, según el 'Estudio Tendencias de Compra de un Vehículo VO 2025-2026' elaborado por coches.net en colaboración con la patronal de los concesionarios, Faconauto.

Por un lado, quienes no contemplan adquirir un vehículo de menos de cinco años en lugar de uno nuevo, un 35% podría cambiar de opinión si se cumplieran ciertas condiciones. La principal sería contar con las mismas garantías que ofrece un coche nuevo (40%), mientras que un 21% estaría dispuesto a optar por un vehículo seminuevo si con el mismo presupuesto pudiera acceder a una gama superior, destaca el informe.

El precio resulta un factor determinante a la hora de una decisión final. Los compradores que prevén hacerse con un coche de segunda mano de hasta cinco años destina menos de 15.000 euros en un 58%, frente al 38% de quienes buscan modelos más recientes (de entre 1 y 3 años).

No obstante, a medida que aumenta la franja presupuestaria en los clientes, el interés por vehículos más nuevos también crece. Así, un 31% de los que consideran adquirir un modelo entre uno y tres años están dispuestos a pagar entre 20.000 y 30.000 euros, casi el doble que los que prefieren coches de 4 a 5 años (18%).

LA IMPORTANCIA DE LA ANTIGÜEDAD Y DEL KILOMETRAJE

El mercado de vehículos de ocasión español se engloba en la mitad de sus modelos (56%) entre edades de uno a cinco años, donde el 20% del mercado pertenecen a los 'Km 0', el 23% entre uno y tres años y el 13% corresponden a unidades entre cuatro y cinco años de antigüedad.

Esta preferencia se explica por la percepción de "mayor fiabilidad, garantía, menor desgaste y un mejor equilibrio entre precio y estado del vehículo", explica el informe.

De igual forma, los futuros compradores de vehículos de ocasión también tienen claras sus preferencias. Un 56% de los encuestados elegiría coches con menos de 40.000 kilómetros. En desglose, un 28% se decanta por vehículos con menos de 10.000 km y otro 28% por los que tienen entre 10.001 y 40.000 km. Esta elección refleja el interés por adquirir coches relativamente poco usados, que garanticen un buen estado general y mayor vida útil.

En este sentido, los coches 'Km 0', vehículos ya matriculados, pero prácticamente sin uso, se presentan como una opción especialmente atractiva. De hecho, el 55% de los encuestados afirma estar dispuesto a gastar más de 20.001 euros por un coche de estas características,

A medida que aumenta el kilometraje, disminuye el interés: solo un 20% aceptaría vehículos entre 40.001 y 80.000 km, y un 18% entre 80.001 y 100.000 km. Apenas un 6% de los encuestados estaría dispuesto a comprar un coche con más de 100.000 km,

LA MITAD ELIGEN UN CONCESIONARIO OFICIAL

El 52% de los encuestados prefiere adquirir su vehículo de ocasión de menos de cinco años en un concesionario oficial. Asimismo, el estudio añade que la entrega del vehículo actual como parte del pago, la posibilidad de financiación y el asesoramiento, son, por este orden, los motivos por los que se decantan por un concesionario oficial.

En segundo lugar, un 30% se decanta por acudir a establecimientos de compraventa, destacando la variedad de oferta como un de los principales motivos, mientras que un 18% optaría por comprar a un vendedor particular, por el precio como principal premisa.