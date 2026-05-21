Un 68% de los españoles considera los coches chinos como una opción de compra

Archivo - Vehículos nuevos - GANVAM - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 68% de los consumidores españoles ya considera las marcas chinas como una opción de compra, frente a un 32% que no se muestra convencido por este tipo de modelos, según un estudio de Ganvam con motivo del Espacio del Vehículo de Ocasión (VO).

En concreto, un 44% de los compradores ha mostrado interés, aunque con dudas por falta de información, por los modelos chinos que han llegado en los últimos años a España, y un 24% percibe estos coches como una opción "innovadora y confiable".

Así las cosas, el 37% sí se compraría un coche chino, motivado por su precio competitivo frente a la barrera de la posventa, que es mencionada por un 54% de los encuestados por el estudio, que tiene dudas sobre este aspecto.

Precisamente, el precio sigue siendo el principal factor para un 28% de los consumidores a la hora de tomar la decisión de adquirir un nuevo modelo, seguido de aspectos como la seguridad (mencionado en un 10% de los casos).

En el lado contrario, el 43% de los compradores no da relevancia aspectos como el etiquetado cero o ECO de los vehículos, frente a un 35% que busca activamente que los modelos que adquieran en un futuro tengan estas insignias. Además, un 22% sí muestra interés por este aspecto si entran en juego otros factores como el precio o la disponibilidad de ayudas a la compra.

TIRÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN

Aunque actualmente reina la incertidumbre entre los consumidores a la hora de plantearse la compra de un coche, cuatro de cada diez piensa en adquirir un nuevo modelo en el próximo año, frente a un 57% restante que viene de hacerse con uno (el 19%) o que no tiene prevista esta acción a corto plazo (el 38%).

Entre los que quieren comprar un coche, un 61% se plantea adquirir un coche de ocasión sobre el 39% restante que valora un modelo 100% nuevo. "El usuario quiere cambiarse de coche y lo que tiene más cerca para su bolsillo es el vehículo de ocasión", ha apuntado el responsable de Relaciones Institucionales de Coches.net, Marcel Blanes, empresa que ha elaborado el estudio para Ganvam.

Los modelos híbridos copan el 35% de la intención de compra, siendo la opción preferida por los consumidores. Lo mismo sucede con los modelos SUV (que tienen una intención de compra del 40%), frente a un 27% del utilitario y un 18% del vehículo familiar.

Entre los motivos principales para el cambio de coche figuran la antigüedad y las nuevas tecnologías que incluyen los nuevos modelos, así como el elevado kilometraje del coche que poseen los conductores españoles. De nuevo, se vuelve a aprecia que la sostenibilidad no es factor relevante, solo mencionada por un 3% de los encuestados.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL YA SIRVE PARA TOMAR UNA DECISIÓN

A la hora de decidir qué coche van a comprar, un 68% de los consumidores está condicionado por la búsqueda online de nuevos productos, y un 41% ya usa la Inteligencia Artificial (IA) en su decisión de compra.

Respecto al periodo de búsqueda de un vehículo, el 45% lleva tres meses o más en este proceso, aunque la media se sitúa en los 2 meses. Otro tema importante es el presupuesto para adquirir un coche, que ha subido respecto al año anterior, con una media de 19.696 euros, con un rango que va desde 31.336 euros para el vehículo nuevo y hasta 16.883 euros para el de ocasión.

Asimismo, aproximadamente un 50% de los usuarios tiene claro el vehículo que se quiere comprar desde el inicio, mientras que la otra mitad cambia de idea durante el proceso. En este sentido, cabe mencionar que la fidelidad a la marca se mantiene en apenas 1 de cada diez compradores que afirma que repetirá, mientras que 3 de cada 10 se decanta por otra firma y un 51% no lo tiene claro.

LA INFLUENCIA DE LAS AYUDAS A LA HORA DE LA COMPRA

Un 60% quiere comprar un vehículo de ocasión menos de cinco años. La prioridad de estos vehículos es el kilometraje, buscando aquellos que tengan menos recorrido pese a tener más años de antigüedad, aunque se está dando un cambio en la tendencia.

Las ayudas a la compra tienen una influencia en un 51% de los casos, mientras que un 27% no le influye y un 22% afirma desconocer estas subvenciones. Dentro del vehículo eléctrico, el 16% le influye en adquirir un modelo con esta propulsión y un 60% se sentiría incentivado por ayudas para comprar un vehículo de ocasión de menos de cinco años.

Asimismo, cabe mencionar que de aquellos conductores que se han pasado a la movilidad eléctrica, el 98% repite, aunque el dato oculto es que el 82% dispone de cargador en su domicilio, lo que favorece la adopción temprana. Si bien, en este mercado, el 58% de los compradores aún prioriza el nuevo sobre el vehículo de ocasión.

Finalmente, en el caso de tener como opción un modelo de combustión o uno eléctrico al mismo precio, el 62% no apostaría por una opción eléctrica pese a esta paridad, frente a un 38% que sí optaría por un coche de este tipo.