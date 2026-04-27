Archivo - El 83% de las incidencias en carretera en España no se señalizan con balizas V16 conectadas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica Netun Solutions ha advertido de que el 83% de las incidencias en carretera en España no se señaliza actualmente mediante balizas V16 conectadas, pese a su obligatoriedad desde el pasado 1 de enero, lo que pone de relieve el bajo nivel de adopción de esta tecnología orientada a mejorar la seguridad vial.

Según un análisis de la empresa, solo el 17% de las asistencias en carretera que se realizan a diario se producen tras la activación de uno de estos dispositivos, que permiten señalizar el vehículo detenido sin necesidad de abandonar el habitáculo y facilitan su geolocalización en tiempo real.

En España se registran cerca de 11 millones de siniestros al año, de los cuales alrededor del 40% requiere asistencia en carretera, lo que equivale a más de cuatro millones de intervenciones anuales o unas 12.000 diarias, de acuerdo con datos de Unespa. Sin embargo, las activaciones de balizas conectadas se sitúan en torno a las 2.000 al día, según cifras del Ministerio del Interior.

Para la compañía, esta diferencia evidencia un problema relevante en la implantación de una herramienta que, además de mejorar la visibilidad del vehículo, permite su conexión con la plataforma DGT 3.0, facilitando la alerta a otros conductores y reduciendo el riesgo de atropellos.

Además, atribuye esta baja tasa de uso a factores como la falta de información entre los conductores sobre la obligatoriedad de estos dispositivos, el desconocimiento de sus ventajas frente a otros métodos de señalización o la confusión existente entre balizas conectadas y no conectadas.

"El hecho de que una gran mayoría de incidencias no se estén señalizando con este sistema pone de manifiesto la necesidad de reforzar la concienciación y facilitar su adopción", ha señalado el director de marketing de la compañía, Alejandro González.