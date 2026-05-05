Un 87% de las empresas usará energías alternativas en sus flotas en los próximos 3 años, según Arval

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta un 87% de las empresas usarán energías alternativas en sus flotas en los próximos tres años, según el Observatorio de Movilidad elaborado por Arval y presentado este martes en Madrid.

En concreto, hasta un 72% de las empresas ya usan energías alternativas en sus flotas y un 15% considera hacerlo en los próximos 3 años.

Estas cifras se dan en un contexto en el que el 91% de las flotas aumentará o se mantendrá estable en el próximo año, cada vez con mayor presencia de la opción de adquisición por renting, que ya supone 4 de cada 10 matriculaciones (el 47% del total). "El renting es un elemento dinamizador del mercado", ha afirmado el director comercial de Arval, Manuel Burdiel.

Por otro lado, los vehículos de ocasión también están aumentando su presencia en las flotas. Así, el 39% de las empresas ya cuenta con estos modelos en sus flotas y un 45% considera esta opción para los próximos tres años.

DESARROLLO DE PLANES DE MOVILIDAD

La movilidad sostenible es una preocupación recurrente en las compañías, con un 88% de las empresas españolas que ya dispone o desarrollará un plan de movilidad sostenible en el próximo año, 9 puntos porcentuales más que en 2024, según recoge el informe de Arval.

Además, hasta un 43% de las empresas ya ha fijado o tiene previsto establecer objetivos de descarbonización, frente al 40% de las compañías que compartían esta idea en el año 2024. Además, más de la mitad de las empresas (el 56%) ya mide la huella de carbono de sus flotas corporativas.

"Las empresas españolas avanzan en movilidad sostenible", han destacado los responsables de presentar el estudio de Arval, en el que se evidencia que las energías alternativas en flotas corporativas son cada vez más frecuentes.

DESCONOCIMIENTO Y PRINCIPALES OBSTÁCULOS

Si bien las empresas quieren duplicar el peso de los vehículos en sus flotas, el Observatorio de Movilidad de Arval recoge que persiste todavía un desconocimiento generalizado de los conductores corporativos sobre los principios de la movilidad eléctrica.

Este desconocimiento frena la adopción del vehículo eléctrico, con dudas acerca del precio de la recarga eléctrica entre casi un 50% de los conductores, que desconoce si es más barato repostar diésel o gasolina frente a enchufar un coche eléctrico.

Otro de los problemas que acusan las compañía son los puntos de recarga. Hasta un 30% de las compañías considera que no hay suficientes puntos y un 23% reporta falta de puntos en oficina. No obstante, el 100% de las empresas afirma que va a desarrollar su propia estrategia de puntos de recarga.

Pese a ello, aquellos que prueban la movilidad 100% eléctrica se animan más a su incorporación en sus flotas, lo que se evidencia en el incremento de la intención de compra, que se multiplica por cuatro, una vez que se prueba uno de estos modelos.

SEGURIDAD VIAL, UN MOTIVO PARA RENOVAR LAS FLOTAS

En materia de seguridad vial, la antigüedad del parque móvil de flotas influye en el número de accidentes que se reporta cada año. La situación actual, con hasta un 30% de las flotas con más de 10 años y solo un 12% de las flotas con menos de 3 años de antigüedad, lleva a un escenario de vehículos con menos sistemas ADAS y baja seguridad.

"Más siniestralidad es más coste social y empresarial. Esto es evitable y tenemos que seguir trabajando en esto", ha apuntado la directora global de Operaciones de Arval, Arantxa Hernando.