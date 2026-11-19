Archivo - Producción de baterías para vehículos. - VOLVO CARS - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo franco-alemán sobre el sector del automóvil, que incluye el factor de contenido europeo comprendido en la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés) sólo garantizará el 13% de la producción prevista de celdas de batería en Europa para 2030, según revela un nuevo análisis de T&E.

En concreto, la asociación ambiental explica que la debilidad de la normativa 'Made in Europe', unida a la rebaja en la ambición de los objetivos de reducción de emisiones de CO2, corre el riesgo de ceder el mercado de la producción de baterías a los competidores de Europa.

La IAA introduce requisitos de contenido local para garantizar que las escasas subvenciones públicas y los incentivos fiscales a las empresas se destinen a la industria manufacturera propia de la UE. En otras palabras, la IAA busca impedir que los ingresos fiscales de las personas y empresas que tributan en Europa se fuguen al exterior, garantizando que se reinviertan en fortalecer nuestro mercado interior.

No obstante, la inclusión de socios de acuerdos de libre comercio (ALC) desplaza la demanda al extranjero, según T&E. Un ámbito de aplicación amplio de los ALC permite que los países con bajos costes absorban la demanda antes que Europa.

Según el análisis, alrededor de 100 GWh de la demanda de celdas, lo que equivale aproximadamente a 1,5 millones de coches eléctricos, y 250 GWh de demanda de material activo catódico (CAM) corren el riesgo de sufrir una fuga a otros territorios en 2030.

Dado que muchas fábricas de baterías apenas están empezando a aumentar su producción, se prevé que la mayor parte de la producción de la UE para 2030 provenga de plantas que aún no han entrado en funcionamiento. El futuro de fábricas como Lyten (antes Northvolt) en Suecia, PowerCo Salzgitter en Alemania o Verkor Dunkerque en Francia podría verse amenazado por este acuerdo.

LAS NORMAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, UN "DOBLE GOLPE"

Al mismo tiempo, el sector europeo de las baterías se enfrenta a un doble golpe debido a la propuesta del Parlamento Europeo de suavizar las normas de reducción de emisiones de CO2. Esto reducirá la demanda de celdas en 247 GWh, lo que equivale aproximadamente a 3,7 millones de vehículos eléctricos fabricados en la UE entre 2027 y 2032, es decir, casi tres veces la capacidad anual de la mayor planta de baterías de Europa, LG Energy Solution, situada en Polonia.

"El acuerdo franco-alemán es un desastre para la industria europea de las baterías. Garantizar una cadena de valor europea completa para las baterías debería ser una prioridad máxima para todos los líderes europeos. Ursula Von der Leyen, Friedrich Merz y Emmanuel Macron han accedido a las presiones de una parte de la industria. Como resultado, el debate ha girado de manera que los líderes están actualmente negociando hasta qué punto debilitar las normas que garantizarían la producción europea de baterías", ha afirmado la directora de T&E en España, Isabell Büschel.

En este sentido, Büschel ha añadido que el bajo nivel de exigencia en contenido local para las baterías que contempla ahora mismo la Ley de Aceleración Industrial (IAA) envía un mensaje político "muy negativo" para el futuro del sector en Europa.

"El impulso a la demanda que generará la IAA debe servir para respaldar a las empresas locales que hoy luchan por sobrevivir al valle de la muerte", ha resumido.